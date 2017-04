Adolescente é assassinada às margens da rodovia BR-418, em território de Nova Viçosa

Na manhã desta segunda-feira, dia 3 de março, policiais da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Distrito de Posto da Mata, após informações de moradores, deslocaram-se a uma propriedade rural às margens da rodovia BR-418, próximo a Argolo, em território do município de Nova Viçosa, onde encontraram o corpo da adolescente Fabrícia Alves de Oliveira, de 17 anos de idade, que já estava em estado de decomposição. A menor apresentava lesões da cabeça.

Após solicitação e guia assassinada pelo delegado Maderson Dias, titular da Polícia Civil de Nova Viçosa, peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foram ao local e durante a perícia, constataram que a jovem foi morta com disparos de arma de fogo na região do crânio. Logo depois foi autorizada a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia.

Segundo informações preliminares levantadas pela Polícia Civil, a vítima seria usuária de drogas, apesar de ainda não haver provas que ligue esse fato com o crime. Um inquérito policial já foi instaurado e a primeira providência do delegado Maderson Dias será levantar as companhias da menor ultimamente. (Por Ronildo Brito)