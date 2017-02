Adolescente é assassinado a tiros em área de invasão da Grendene em Teixeira de Freitas

No início da tarde desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, o adolescente Vicleiton da Conceição, de 17 anos, foi morto a tiros de pistola 9 milímetros no quintal de uma construção localizada no terreno pertence à Grendene e invadido por centenas de pessoas. Os invasores até já deram o nome de Rosa Luxemburgo ao futuro loteamento.

Segundo informações de testemunhas, a vítima tinha acabado de chegar ao local para ajudar na construção da casa de um parente e quando ele desceu de uma moto, dois homens também em uma motocicleta se aproximaram e atiraram várias vezes à queima roupa.

No corpo da vítima, segundo os peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), existiam pelo menos duas dezenas de perfurações, entre entradas e saídas.

Segundo os delegados Bruno Ferrari e Ricardo Amaral, do Núcleo de Homicídios da 8ª Coorpin, um irmão de Vicleiton morreu também assassinado no bairro São Lourenço, crime ocorrido há cerca de um ano. No local os policiais coletaram 12 estojos e três projéteis de pistola 9 milímetros. Os disparos atingiram principalmente a cabeça e tórax do jovem.

Após a execução os criminosos fugiram em alta velocidade, sendo o carona ainda de arma em punho. Autoria e motivação do assassinato são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)