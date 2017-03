Adolescente é assassinado a tiros no “Bar das Coleguinhas”, em Teixeira de Freitas

Na noite deste domingo, dia 26 de março, um estabelecimento comercial denominado de “Bar das Coleguinhas”, no Residencial Castelinho, região leste de Teixeira de Freitas, voltou a ser palco de uma ação violenta, culminando com o assassinato do adolescente Guilherme Macedo Santana Barros, de 15 anos de idade, que residia na Rua Jequitibá, no Bairro Bela Vista.

Segundo informações de outros clientes do bar, todos estavam tranquilamente no interior do estabelecimento comercial, sendo uns bebendo e outros conversando, quando por volta das 22h, os dois pistoleiros chegaram numa motocicleta, de cor vermelha, o carona desceu de arma em punho e efetuou vários disparos à queima roupa no menor. Logo depois os assassinos fugiram em alta velocidade.

A 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada através do telefone 190 e assim que uma guarnição chegou ao local e constatou a veracidade da informação, isolou a área e tratou de repassar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Próximo ao corpo o perito criminal Paulo Libório, responsável pela perícia de local, recolheu dois projéteis de revólver, não sendo possível precisar o calibre, já que estavam amassados. No total, Guilherme Macedo Santana Barros, de 15 anos de idade, foi morto com 11 disparos, sendo cinco nas costas, três na região da cabeça e outros três no tórax, o que reforça as hipóteses do uso de duas armas ou que o revólver tenha sido recarregado pelo assassino.

Após os trabalhos periciais a delegada Andressa Carvalho, responsável pelo levantamento cadavérico, autorizou a remoção do corpo ao IML para exames de necropsia. Autoria e motivação da execução são desconhecidas.

Local do crime

Nesse mesmo “Bar das Coleguinhas”, na noite de sábado, dia 7 de janeiro de 2017, Uadson Souza de Jesus, de 19 anos de idade, também foi morto a tiros por dois homens que chegaram numa motocicleta, de cor cinza, de placa não anotada. A região do Residencial Castelinho, onde fica o estabelecimento comercial, já é considerada uma das mais violentas de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)