Adolescente é assassinado ao sair da casa da namorada em Teixeira de Freitas; mulher que caminhava na rua também é baleada

Na noite desta segunda-feira, dia 26 de setembro, a central de comunicação da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), foi acionada pelo telefone 190, para que pudesse atender uma ocorrência de homicídio no barro Luiz Eduardo Magalhães. Imediatamente uma guarnição foi designada ao bairro e assim que chegou na rua Itajubá, constatou a veracidade da informação e imediatamente comunicou o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT).

A vítima foi o adolescente Carlos Miguel de Jesus Gonçalves, o “Neguinho”, de 17 anos de idade, natural de Medeiros Neto e que morava à Rua Ibiraji, no próprio bairro onde acabou assassinado. Segundo levantamentos feitos pela polícia, o jovem havia saído da casa da namorada, quando foi surpreendidos pelos disparos à queima roupa. Na perícia de local a cargo do perito criminal Paulo Libório, foi constatado que “Neguinho” fora morto com três tiros, sendo um na cabeça, um no braço e outro na região da virilha. Próximo ao corpo foram recolhidos dois cartuchos intactos e um estojo deflagrado de calibre 38.

O levantamento cadavérico foi presidido pelo delegado Júlio César Telles, de plantão nesta segunda-feira (26), na sede da 8ª Coorpin, autoridade que confirmou a imediata instauração de um inquérito policial para tentar desvendar o crime. Como o atirador aproximou-se da vítima, se a pé ou fazendo uso de algum veículo, ninguém soube dizer.

Em seguida ao levantamento cadavérico e perícia de local, foi autorizada a remoção do corpo ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia.

No momento em que acontecia o ataque uma senhora caminhava na via pública e acabou sendo alvejada com um disparo numa das pernas. Imediatamente a moradora foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA), onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morrer. O inquérito do caso já foi passado às mãos do delegado Manoel Andreeta, titular da Polícia Civil no município de Teixeira de Freitas, que segue com as investigações em torno do assassinato. (Por Ronildo Brito)