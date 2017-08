Adolescente é morto com tiro no coração próximo ao cemitério de Teixeira de Freitas

Fernando Venâncio Santos, de 16 anos de idade, foi morto a tiros na noite deste domingo, dia 27 de agosto, nas imediações do Cemitério Jardim da Saudade, no Bairro Nova Teixeira de Freitas, região oeste de Teixeira de Freitas. Segundo testemunhas o adolescente foi alvejado na Rua Visconde de Cairú, nos fundos do cemitério, quando pedalava uma bicicleta e ainda teria tentado fugir, mas caiu e veio a óbito no local. Na sequência foi ouvido o barulho do motor de uma motocicleta, veículo que teria dado fuga ao assassino.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), liderada pelo perito criminal Bruno Melo, realizou a perícia de local, quando ficou comprovado que o menor fora acertado com apenas um disparo, que acertou o ombro esquerdo e chegou ao coração. Ainda segundo o perito Bruno Mello, foi encontrada uma bucha de maconha no bolso da blusa de moletom do adolescente. Segundo informações levantadas no local, a vítima já tinha passagem na polícia. O corpo foi removido ao IML, para exames de necropsia.

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª Coorpin, trabalha com duas linhas básicas de informação, sendo disputa por tráfico de drogas ou desavença em virtude de acerto de contas. (Por Ronildo Brito)