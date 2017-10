Adolescente que já tinha assaltado taxista teixeirense é assassinado no interior de Itanhém Adolescente já tinha sido apreendido por ter assaltado um taxista de Teixeira de Freitas / Foto: Medeiros Dia a Dia

Na noite deste sábado, dia 7 de outubro, Adeilson de Jesus Laranjeira, o “Branquinho”, de 17 anos, morador do povoado do Sulzinho, distrito de Vereda, foi ferido com uma facada no peito, no povoado do Salomão, interior de Itanhém e morreu a caminho do hospital.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, Adeilson, ferido e perdendo sangue, pediu socorro em um bar localizado no centro de Salomão e mesmo tendo sido socorrido às pressas por uma ambulância para o Hospital Maria Moreira Lisboa, em Itanhém, terminou não resistindo e veio a óbito antes mesmo de receber atendimento médico.

Após atestado de óbito emitido pela unidade hospitalar o corpo foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), para exames de necropsia. Autoria e motivação do homicídio são desconhecidas.

Assalto

Em maio deste ano de 2017, Adeilson, junto com sua namorada, na época grávida de 5 meses, e um comparsa, durante uma viagem entre as cidades de Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, renderam um taxista teixeirense de 60 anos e depois roubaram o seu veículo. Pouco tempo depois o trio foi preso por policiais da 44ª Companhia Independente de Medeiros Neto – CIPM. (Da redação TN)