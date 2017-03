Adolescente teixeirense se apresenta neste sábado (04) como novo integrante da Orquestra Sinfônica de São Paulo

O adolescente Washington Neres Couto, 16 anos, morador do bairro Ulisses Guimarães, na zona oeste de Teixeira de Freitas e violinista do Projeto Orquestrando Futuros foi selecionado para uma das quatro vagas abertas para a prestigiada Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Ele concorreu com 7 mil alunos de todas as regiões do país e ficou na final com os 31 finalistas e terminou conquistando uma das 4 vagas da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

Na noite desta quarta-feira (1º/03), na presença de diversas autoridades da cidade, o jovem violinista fez sua apresentação de despedida no Salão Nobre da IBM – Igreja Batista Memorial. Conforme Amanda Brito, diretora do Projeto Orquestrando Futuros, o adolescente Washington Neres Couto foi um dos primeiros alunos do projeto e integrou o Orquestrando Futuros no ano de 2013. Segundo ela, desde muito cedo, todos já sabiam que o menino alcançaria voos promissores na musica erudita.

O Projeto Orquestrando Futuros é um programa mantido pelo ICED – Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento e pela Secretaria Municipal de Educação de Teixeira de Freitas. A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo é considerada a segunda mais importante orquestra sinfônica do Brasil, atrás apenas da OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. No Projeto Orquestrando Futuros e na Orquestra 9 de Maio, o violinista Washington Couto Neves foi aprimorado tecnicamente e preparado para a vida profissional pelo maestro Orley Silva, um dos maiores regentes da história viva do Estado da Bahia.

Na quinta-feira do ultimo dia 23 de fevereiro, o adolescente foi submetido a última prova de seleção da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. Um sonho quase impossível terminou se tornando realidade. Ele conta que antes de integrar ao projeto de música erudita sonhava ser jogador de futebol, mas os conhecimentos recebidos no Orquestrando Futuros e nos “MasterClass” que o projeto proporcionou para ele somados a sua determinação e vontade de vencer, foram diferenciais para ter conseguido o atual êxito.

“A cada etapa era uma ansiedade diferente. A gente entrava na sala de aquecimento e esperava ser chamado, tinha sempre uma banca com 5 mestres, não tinha como não tremer de medo, os melhores do Brasil estavam lá e, às vezes, me pegava imaginando e me perguntando, o que estou fazendo aqui? E a vitória veio e estou feliz. Logo quando cheguei eu não visava o meu aprendizado no projeto como uma profissão, mas depois foram aparecendo as viagens e as apresentações oficiais na capital e fora do Estado e, logo percebi que a arte já estava no meu sangue e agora, vejo que o meu futuro só depende de mim”, disse Washington Neres Couto.

O jovem violinista é filho único da costureira Rita Neres e do representante comercial Juscelino Couto. O menino sempre estudou em escola pública. “Quando o maestro Orley Silva conversou comigo e me apresentou o universo da música erudita, ele me disse que mudaria o rumo da minha vida, que a música me abriria portas e eu teria outras possibilidades que eu nem imaginava. E nem imaginava mesmo! Além de tudo, no Orquestrando Futuros aprendi regras importantes para me disciplinar na vida e passei a valorizar os meus estudos por horizontes que muito me ajudaram a chegar agora a Orquestra Jovem de São Paulo” explicou o garoto.

Dentre as autoridades presentes na apresentação de despedida de Washington Neres Couto, estava o promotor de justiça José Dutra de Lima Junior, titular das 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Teixeira de Freitas e como bom apreciador da música erudita, disse que o caminho escolhido e trilhado pelo jovem Washington será ainda de surpreender o país e o mundo. E devido a sua perseverança e profissionalismo, não é difícil de vislumbrá-lo como um solista de grande expressão no cenário musical brasileiro. “Que, aliás, além de integrar da Orquestra Jovem de São Paulo, vai participar da Orquestra das Américas com concertos fora do Brasil, inclusive, concertos que já fazem parte da sua agenda de 2017”, bem lembrou o promotor.

Na apresentação de despedida do garoto Washington Neres Couto, o maestro Orley Silva fez questão de ressaltar que todo aspirante a música erudita deve ter muita perseverança, responsabilidade e, principalmente, retidão no seu objetivo. Falou que é necessário focar naquilo que você sonha e deseja. Traçar metas, correr atrás e buscar alcançar estas metas. E o menino Washington foi um exemplo. Porque é assim que tem que ser sempre. E “que venham mais washingtons”, festejou o maestro Orley Silva.

Os pais de Washington, Juscelino Fernandes Couto e Dona Rita Neres não contiveram a emoção misturada com a alegria com a conquista do filho. Disseram-se orgulhosos com a careira do filho, apesar do coração apertado de ver o único filho saindo de casa aos 16 anos para alçar vôos longe dos olhos dos pais e ao mesmo tempo, entusiasmados com tudo que está acontecendo na vida do garoto, por entenderem que sempre vai prevalecer a felicidade e o testemunho do sucesso do filho.

“Esta cidade é minha terra. Sua gente é a minha família e o Orquestrando Futuros faz parte da minha vida. Minha família estão aqui. Um dia quero poder voltar e devolver tudo o que Teixeira de Freitas me ofereceu. Quero fazer algo por ela e pelas crianças daqui. Oferecê-las oportunidades, igualmente eu tive”, concluiu violinista Washington Neres Couto que já seguiu viagem na noite desta quinta-feira (02/03), porque neste sábado (04), já se apresentará como novo integrante da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. (Por Athylla Borborema).