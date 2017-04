Adriano Souza conquista emenda parlamentar para inovar sinalização eletrônica de Teixeira de Freitas

Os vereadores teixeirenses Adriano Santos Souza (PTN) e Joris Bento Xavier (PTC) se reuniram em Brasília nesta quarta-feira (05/04), com o deputado federal João Carlos Bacelar Batista, presidente do diretório estadual na Bahia do PTN – Partido Trabalhista Nacional. Ainda participaram da reunião o deputado federal Uldurico Junior (PV) e o deputado federal Walmir Assunção (PT) e juntos participaram de um ato contra a Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

O vereador Adriano Souza, aliado político do deputado federal Carlos Bacelar, disse que apresentou ao deputado um projeto que requer uma emenda parlamentar que proporcione um projeto de modernização no trânsito urbano de Teixeira de Freitas, começando com a troca de semáforos por aparelhos modernos e eficientes.

Segundo o vereador Adriano Souza os novos equipamentos serão de led, modelos semelhantes aos utilizados nos grandes centros urbanos e são os mais modernos que existem. Permitindo ainda a implantação de uma central de controle de trânsito. De acordo com o deputado federal Carlos Bacelar, para esses serviços o município deverá receber um investimento estimado em R$910 mil, por meio de uma emenda parlamentar que vai liberar para este objetivo por proposição do vereador Adriano Souza.

“Teixeira de Freitas é uma cidade com alta incidência solar e a claridade dificulta a identificação das cores dos semáforos, especialmente quando estão desgastados. Por isso, estamos em Brasília com este objetivo que é conquistar este projeto novo da iluminação semafórica em toda a cidade, substituindo as atuais lâmpadas pelas de Led, que têm alcance 400% maior que as lâmpadas incandescentes, gerando também uma maior economia”, explicou o vereador Adriano Souza.

O vereador Adriano também solicitou ao deputado Carlos Bacelar, recursos para aquisição de uma equipe de engenheiros de mobilidade no trânsito com a finalidade de promover um estudo concreto sobre uma gestão e planejamento do trânsito urbano e uma visão holística do que significa atuar no campo da mobilidade, para planejar e gerenciar o trânsito da cidade de Teixeira de Freitas com a finalidade de resolver problemas de infraestrutura e resolver um dos principais dilemas de uma cidade com a população superior a 160 mil habitantes e principal polo de uma mesorregião de 845 mil habitantes sob um insuportável congestionamento urbano. (Por Athylla Borborema).