Afogamento: Corpo de turista mineiro é encontrado em Santa Cruz Cabrália

Militares do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Porto Seguro (GBM), localizaram nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, o corpo do turista mineiro, Jouber Pereira da Silva, de 17 anos.

Ele se afogou no final da tarde do último sábado, dia 14, no Rio João de Tiba, em Santa Cruz Cabrália, onde passava férias com a família e amigos.

O adolescente morava em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Jouber não sabia nadar e no dia do afogamento estava acompanhado dos colegas, que não puderam fazer nada. (Da redação TN)