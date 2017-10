Agnaldo da Saúde apresenta Projeto que dispõe sobre apreensão de animais soltos em vias públicas

Na última sessão ordinária, na manhã de terça-feira (10/10), o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), teve aprovada uma proposição legislativa com anteprojeto que requer do prefeito municipal medidas urgentes no sentido que o Poder Executivo adote regras ou viabilize a efetivação dos serviços de “apreensão de animais soltos em vias públicas” no município.

Conforme o presidente Agnaldo da Saúde, visando à segurança da população, o controle de doenças e o cumprimento da legislação que hora propõe, a Prefeitura de Teixeira de Freitas ao atender sua proposta, realizará apreensões de animais soltos em vias públicas, que seja todo e qualquer animal de grande porte encontrados soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana e rural de Teixeira de Freitas.

O anteprojeto do vereador Agnaldo da Saúde especifica quais os animais são considerados de grande porte, como animais equinos, asininos e muares, que abrangem os cavalos, éguas, burros, jumentos, pôneis e mulas; bovinos e bufalinos (bois, vacas, touros, búfalos etc). Além de outros animais de porte equivalentes aos mencionados, tais como avestruzes, emas entre outros.

O órgão responsável pela apreensão é a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas, ficando de sua guarda e responsabilidade por 15 dias, prazo também dado para que os proprietários possam procurar o órgão responsável e dar entrada no pedido de regate do animal.

A Prefeitura Municipal terá que estabelecer um local todo planejado para receber estes animais com nutrição e atendimento veterinário. No momento do resgate, o proprietário terá que arcar com os custos das despesas do animal, tais como a multa, apreensão, e diária, (guarda, permanência, alimentação e cuidados de rotinas diárias).

A proposta do vereador Agnaldo da Saúde ainda prevê que os proprietários que tiverem mais de um animal capturado deverão pagar as taxas referentes a cada um deles, além dos custos e honorários de um médico veterinário caso o animal encontre-se doente. Após o vencimento do prazo, o animal apreendido que não for resgatado por seu respectivo dono, será considerado abandonado, dando ao município total liberdade e posse sobre o bicho, podendo ser doado, adotado ou ir a leilão. (Por Athylla Borborema).