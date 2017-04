Agnaldo da Saúde apresenta proposição que visa o desenvolvimento e o fortalecimento do setor Agropecuário

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (26/04), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), foi votada e aprovada a Indicação Legislativa de nº 335/2017, de autoria do próprio presidente Agnaldo Teixeira, que propõe ao prefeito municipal que seja instituído a PODS – Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, no município de Teixeira de Freitas.

Conforme o presidente do Poder Legislativo de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira, o “Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável”, uma vez criado, é um instrumento norteador das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural, com ações desenvolvidas junto aos agricultores familiares. A programação está respaldada em diagnósticos e planejamento participativos, com a qual agricultores, lideranças, gestores públicos e técnicos contribuam ativamente na sua concepção.

Para o presidente Agnaldo Teixeira, o PODS é mais do que um instrumento de gestão, é um grande desafio para contribuir com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. “Se conquistarmos êxito com um projeto desta natureza, depois de criado pelo município, as ações de assistência técnica e extensão rural planejadas são vistas como um processo educativo não formal, emancipatório e contínuo. Assim, a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais é o grande mote e direcionamento dos esforços dos agentes envolvidos no processo”, explicou Agnaldo.

O presidente Agnaldo Teixeira lembra ainda que o seu projeto “Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável” foi proposto para a Prefeitura Municipal, porque o PODS tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência para os recursos destinados ao desenvolvimento de ações que visam possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento do setor Agropecuário do município para a elevação de seus índices de produção, produtividade, geração de trabalho e renda e a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, produtores rurais e pescadores artesanais do município de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).