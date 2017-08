Agnaldo da Saúde conquista poços artesianos para o Córrego do Mutum e Comunidade José Felipe

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), esteve em Salvador nesta última terça, quarta e quinta-feira (22, 23 e 24 de agosto), onde assinou o termo de cooperação do projeto técnico de instalação da TV Câmara de Teixeira de Freitas junto à TV Assembléia de Salvador. E também se reuniu com os coordenadores do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na assinatura do contrato de parceria de instalação do Balcão de Justiça e Cidadania do Poder Legislativo teixeirense.

Oportunidade que o presidente Agnaldo da Saúde se reuniu com o deputado estadual Jurandy Cunha Oliveira (PRP), na Assembleia Legislativa da Bahia, por meio do qual, o presidente conquistou junto à CERB – Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, obras para dois poços artesianos: um para ser instalado na Comunidade do Córrego do Mutum e o outro na Comunidade de José de Felipe, localidades rurais do município de Teixeira de Freitas como forma de minimizar a crise hídrica, que tem prejudicado dezenas de moradores da zona rural.

O vereador Agnaldo da Saúde e o deputado estadual Jurandy Oliveira apresentaram ofício ao presidente da CERB, Marcus Vinícius Ferreira Bulhões solicitando a perfuração de poços artesianos nas duas comunidades e instalação de sistema de abastecimento de água nas localidades de Córrego do Mutum e Comunidade de José Felipe. Tanto o deputado Jurandy Oliveira, quanto o presidente Marcos Bulhões, garantiram ao presidente Agnaldo da Saúde que os dois poços serão perfurados, um após a conclusão do outro. O ato contou com a presença do ex-deputado estadual Getúlio Ubiratan.

Para o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde”, ter água encanada e com toda a facilidade sempre foi o sonho de muitas famílias que vivem em comunidades rurais do município. Elas necessitam de um mecanismo eficiente para resolver o problema de abastecimento de água para melhorar a sua vida, além de fomentar as atividades agrícolas desenvolvidas na região. Segundo o parlamentar, algumas comunidades já podem comemorar a realização desse desejo.

“A água é um dos mais importantes recursos naturais. Contudo, o desabastecimento tem afetado diversas comunidades rurais de nosso município, por esta razão estamos preocupados com o problema, portanto, estamos buscando todos os meios para tentar solucionar o problema por problema para que os poços artesianos possam oferecer bem-estar e água de excelente qualidade a essas famílias. Já conquistamos poços para o Córrego do Mutum e para a Comunidade de José Felipe, depois será a vez de outras comunidades afetadas pela seca. Tudo isso, visa principalmente uma melhor qualidade de vida ao nosso produtor rural”, disse Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).