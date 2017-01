Agnaldo da Saúde decreta cortes na Câmara e sonha com sobra de dinheiro para construir Maternidade

O novo presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), eleito pela unanimidade dos 19 parlamentares da casa no último dia 1º de janeiro, assumiu a direção do Poder Legislativo decretando uma série de medidas objetivando diminuir gastos operacionais e despesas outras na Câmara Municipal.

Dentre as medidas decretadas pelo presidente Agnaldo da Saúde, está a reforma administrativa que está sendo produzida neste mês de janeiro. Com a reforma, a Câmara Municipal reduzirá o número de cargos públicos, especialmente os de chefias. Vários setores que possuíam independências vão ser acoplados a uma única direção, além de cargos que serão cortados, embora outros cargos estratégicos estão sendo criados como forma de dinamizar os trabalhos do parlamento e diminuir despesa.

O presidente Agnaldo da Saúde também ordenou cortes nas despesas na funcionalidade da casa e está agregando serviços essenciais e estratégicos nos departamentos para que os serviços fiquem mais baratos e a Câmara Municipal tenha mais resultados com os novos serviços implantados em favor dos edis e da população. Para ele, não há um plano de redução de custos, já existe uma realidade e, que a partir de fevereiro a Câmara Municipal passa a funcionar sob uma nova estrutura administrativa, com menores gastos e melhor funcionalidade.

“O legislativo precisa reduzir custos operacionais ao máximo. Vamos buscar eliminar tudo que ultrapassa os nossos limites e que esteja sendo mal usado em favor do Poder Legislativo. Nosso objetivo é administrar para todos e trabalhar focado na comunidade. Vou fazer o possível para proporcionar o melhor à população teixeirense como presidente do Legislativo”, disse Agnaldo da Saúde.

O presidente disse ainda, que espera ter um mandato democrático e participativo, de forma que construa diálogo entre os vereadores e a comunidade. “O objetivo é agilizar projetos e medidas e atender a todos, além de manter a contenção de despesas. Amadureci muito no legislativo e sei que sempre tem medidas que desagradam alguns, mas, devo reconhecer que os meus atuais colegas estão conscientes e me apoiando nas novas medidas adotadas por mim, porque sabem que são para o bem de todos, especialmente da população”, ressaltou o vereador Agnaldo da Saúde.

O presidente Agnaldo da Saúde confessou que sonha chegar aos dois finais de ano do seu mandato e conseguir devolver recursos que sejam suficientes para o município construir uma Maternidade Pública Municipal para Teixeira de Freitas. “É um sonho, mas não é impossível. Meu desejo é garantir um melhor serviço as gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Espero contar com todos os outros 18 colegas vereadores para que possamos concretizar este sonho”, almejou o presidente Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).