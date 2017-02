Agnaldo da Saúde defende criação da União dos Vereadores do Extremo Sul

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, o vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), defendeu na manhã desta quarta-feira (08/02), a criação da União dos Vereadores do Extremo Sul da Bahia, cuja entidade teria o objetivo de fortalecer o mandato do vereador em seu município.

O presidente Agnaldo da Saúde disse que louva a iniciativa por entender que os vereadores têm as mesmas funções dos deputados e senadores, contudo, é o vereador quem está mais perto do povo e dos reclames da população. E a entidade daria uma maior representatividade aos parlamentares e lhes abririam caminhos para buscar demandas para suas comunidades.

Conforme o presidente Agnaldo da Saúde, com a criação da União dos Vereadores, a entidade poderá promover parcerias com instituições de ensino ou com o próprio Instituto do Legislativo para ajudar na capacitação do vereador, pois todos precisam estar sempre se reciclando e acredita que a ideia da criação da UV é muito boa e necessária.

Agnaldo da Saúde apresentou os objetivos da entidade a ser criada, afirmando que ela dará apoio aos “vereadores que se sentem isolados, sem informações para desenvolver as suas ações e defender o vereador de forma individual”. Segundo ele, o estatuto da entidade já está sendo elaborado para apresentar a ideia aos vereadores da região.

“Sendo criada esta entidade, que estou defendendo, ela poderá capacitar todos nós e obter benefícios para as representatividades dos colegas, como recursos e emendas para execução de obras e programas para suas cidades, além de convênios, assistência jurídica e contábil para os próprios vereadores”, disse o presidente Agnaldo da Saúde.

Havendo a criação da União dos Vereadores do Extremo Sul da Bahia, defendida pelo vereador Agnaldo da Saúde, a entidade teria base de atuação nos 21 municípios da região administrativa do extremo sul baiano.

“Estamos vivendo um momento importante para a região, onde a política renovou seus gestores e a criação da União dos Vereadores vem para valorizar o trabalho dos vereadores, que em municípios pequenos não tem apenas a missão de legislar, mas também de fazer a parte social para aqueles que mais precisam do poder público. Avalio a criação da entidade de forma positiva, pois além de aproximar os legisladores, também proporcionará o conhecimento técnico legislativo necessário para o cotidiano parlamentar. E, sobretudo, considero que a união dos vereadores é importante para o crescimento e desenvolvimento das cidades que compõem a região do extremo sul do Estado”, assegurou o vereador Agnaldo da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).