Agnaldo da Saúde é recebido por agricultores para anunciar conquista de Poço Artesiano

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) foi recebido na tarde deste domingo (27/08), pelos moradores da comunidade de José Felipe, na região sul do município. O presidente foi à comunidade ouvir uma pauta de reivindicações dos habitantes daquela zona rural e na oportunidade anunciou a construção de um poço artesiano na localidade que será executado pela CERB – Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Jurandy Cunha Oliveira (PRP).

“A construção do poço artesiano para a comunidade de Jose Felipe já é uma realidade graças aos nossos esforços e aos esforços do nosso prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD) que juntos conquistamos com o deputado estadual Juarandy Oliveira esta importante obra que quando estiver em operação vai resolver o problema da seca e da escassez de água na comunidade. Vim hoje trazer esta boa notícia e em breve o prefeito Temóteo e eu, estaremos novamente aqui para inaugurarmos este poço e para anunciar novas demandas”, salientou o presidente Agnaldo da Saúde.

Para o casal de agricultores Manoel Messias Martins de Abreu e Maria Aparecida Almeida de Abreu, o momento é de agradecimento pela atenção que o presidente Agnaldo da Saúde e o prefeito Temóteo Brito tem tido com a zona rural. “Nossos rios estão escassos e a bomba dágua já não consegue mais atender a comunidade que cresceu demais. A notícia do poço artesiano vai nos proporcionar comodidade e água potável nas nossas torneiras. Para nós o momento é de valorização e atenção especial a todos aqueles que tanto precisam de água portável”, disse o agricultor Manoel Messias.

Segundo Jailson Matos, diretor Municipal de Agricultura e Pecuária de Teixeira de Freitas, órgão ligado a Secretaria Municipal de Agricultura, o poço artesiano é a forma mais democrática de o estado levar água até o cidadão que habita áreas menos povoadas e ermas. “O poço dá a quem o recebe o benefício de explorar os recursos hídricos disponibilizados pela natureza para saciar pequenas demandas animais e humanas – quando se trata de poço cristalino -, ou de maiores demandas, em poços sedimentares. O acesso facilitado a água permite que as pessoas dediquem seu tempo às suas atividades produtivas, aumentando o rendimento das famílias e, consequentemente, a qualidade de vida desses locais”, explica Jailson Matos.

O professor João Batista, diretor Municipal das Escolas do Campo, disse que a falta de água é o principal obstáculo para muitas regiões rurais e a seca, além de ser um problema climático, é uma situação que gera dificuldades sociais para as pessoas que habitam na zona rural. Para ele, a seca provoca a falta de recursos econômicos, gerando fome e miséria. E muitas vezes, as pessoas precisam andar durante horas, sob sol e calor forte, para pegar água e muitas vezes uma água suja e contaminada.

“Com uma alimentação precária e consumo de água de péssima qualidade, os habitantes acabam vítimas de muitas doenças. A educação também acaba se comprometendo, porque a falta de água na escola pode causar desde o abandono escolar, condições de higiene precárias até infecções adquiridas pela água. A perfuração do poço artesiano será de extrema importância para a comunidade de José Felipe, possibilitando a todos acesso a água. E a escola poderá desenvolver uma horta e produzir os próprios alimentos para a merenda de seus alunos melhorando a alimentação, higiene do ambientes escolar e a higiene pessoal de alunos, professores e funcionários”, salientou o professor João Batista.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde ressaltou que esse projeto é um anseio antigo daqueles pequenos produtores rurais. “Teremos inicialmente dois poços artesianos que ajudarão muito, principalmente no período da seca, porque as comunidades têm sofrido muito com a falta de água. Conquistamos poços artesianos tanto para a comunidade de José Felipe quanto para a comunidade do Mutum que era um anseio antigo dessa população rural. Trata-se de uma região onde seus agricultores produzem demais e precisam escoar seus produtos e, suas grandes necessidades são estradas conservadas e água potável. Portanto, estamos trabalhando para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida ao nosso produtor rural”, concluiu o presidente Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).