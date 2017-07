Agnaldo da Saúde faz balanço das suas ações na presidência da Câmara na última sessão do Semestre

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas realizou de casa cheia na manhã desta última quarta-feira (12/07), a 26ª e última sessão ordinária do primeiro semestre de 2017, sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR). A última sessão plenária do semestre foi acompanhada por uma multidão e talvez tenha sido a sessão mais cheia do semestre, por ocasião que os vereadores debateram sobre diversos assuntos e aprovaram 52 proposições legislativas requerendo obras e benefícios públicos para a população.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, ao fazer uso da Tribuna Livre como o último orador da sessão plenária -, fez um balanço de todas as suas ações neste primeiro semestre de 2017. Dizendo que a Câmara Municipal nestes primeiros seis meses de 2017 aprovou 9 projetos de lei, as comissões permanentes emitiram 15 pareceres modificativos e os vereadores ainda aprovaram 780 proposições legislativas, entre indicações, requerimentos, anteprojetos, moções e proposituras destinadas ao Poder Executivo Municipal.

A Câmara Municipal realizou neste primeiro semestre do ano, a quantia de 24 sessões ordinárias e 2 extraordinárias, além de 76 reuniões internas, entre as das comissões permanentes e as de atendimento público. Na área administrativa, o presidente Agnaldo da Saúde informou que todos os seus atos foram dados ampla divulgação e vão continuar da mesma forma, sendo feitos sob ampla publicidade para que a transparência na sua gestão na presidência do Poder Legislativo seja a maior referência do seu mandato.

O presidente Agnaldo da Saúde tão logo assumiu a presidência do Poder Legislativo ao ser eleito por 19 votos a 0 -, ele determinou uma minuciosa reforma administrativa na casa objetivando valorizar o funcionalismo público, quando excluiu cargos desnecessários e muniu outras funções de mecanismos imprescindíveis para o bom funcionamento da casa legislativa.

Na parte estrutural -, Agnaldo da Saúde reformou todo o prédio da Câmara Municipal; instalou novo projeto de comunicação visual no prédio; construiu o anexo próprio para a procuradoria jurídica da Câmara Municipal; construiu uma nova e ampla copa com refeitório; um novo almoxarifado e construiu uma nova estrutura física para a Assessoria de Comunicação Social da casa. Investiu em tecnologia na maioria dos setores; reequipou os setores da Diretoria de Comunicação Social e investiu em tecnologia para o bom funcionamento da comunicação do Legislativo.

Visando garantir a transparência dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal, o presidente Agnaldo da Saúde fundou o Portal da Câmara Municipal; criou a página oficial no Facebook da Câmara Municipal; investiu em tecnologia no serviço de transmissão ao vivo pela Tv Câmara Online. Cumpriu as duas últimas fases com suas respectivas 34 etapas do projeto de cooperação técnica e em 5 meses de trabalho conseguiu inaugurar a primeira Rádio Câmara FM do norte/nordeste do Brasil.

O presidente Agnaldo da Saúde ainda inovou mais, fez investimento em tecnologia de vídeo e determinou que todas as sessões de licitações da Câmara Municipal seja transmitida ao vivo pelo Facebook e pela TV Câmara Online. Conquistou a concessão da TV Câmara, canal 33 e já iniciou o projeto licitatório da compra de todos os equipamentos da emissora na intenção de inaugurá-la até dezembro de 2017.

Para o servidor público -, o presidente Agnaldo da Saúde concedeu vale-transporte para todos aqueles funcionários da Câmara Municipal que não tem transporte próprio. Concedeu no último mês de junho ao funcionalismo do Poder Legislativo um reajuste salarial de 8,50% com efeitos retroativos a 1º de março. Agnaldo da Saúde ainda anunciou que também revitalizará a recepção da Câmara Municipal; que pretende realizar um concurso público dentre em breve; E que, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia instalará o Balcão de Justiça e Cidadania mantido pelo Poder Legislativo.

“Teixeira de Freitas não é mais uma cidade do interior, trata-se de uma grande metrópole e os seus organismos precisam se modernizar tecnologicamente e adquirir profissionais qualificados para sua operação. Estamos revitalizando a estrutura física e tecnológica da Câmara para dinamizarmos a cada dia a transparência do legislativo. Quem vai ganhar com isso é a população, porque a Câmara Municipal vai deixar de ser anônima para ser efetivamente pública com as nossas novas ferramentas”, disse.

E acrescentou: “Já temos uma página exclusiva da Câmara no Facebook, o Portal da Câmara ganhou um novo design, as transmissões das sessões já são transmitidas ao vivo pela Internet e pela Tv Câmara Online, e já temos novos equipamentos eletrônicos que estão ajudando nesta influência mútua entre a Câmara e a população, como é o caso da Rádio Câmara FM e, em breve será oferecida de presente para a população, a TV Câmara”, festejou o presidente Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).