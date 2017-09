Agnaldo da Saúde inaugura nesta quinta-feira (21) o Sistema Eletrônico de Votação da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), preside nesta próxima quinta-feira (21/09), às 09h, uma sessão ordinária em que vai acontecer a cerimônia de inauguração do painel do sistema eletrônico de votação do Poder Legislativo, uma maneira de aprimorar a organização de reuniões, eventos e plenárias do Poder Legislativo e consolidar a modernização da casa de leis.

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas será a 1ª casa legislativa do extremo sul baiano a adotar o painel eletrônico em plenário e a 3ª Câmara Municipal do interior da Bahia a conquistar este benefício que vai proporcionar maior visibilidade dos trabalhos em plenário, identificação biométrica de operadores e parlamentares, otimização das atividades parlamentares, controle do tempo de tribuna e corte de microfone automático, total transparência nas atividades legislativas, emissão de documentos e relatórios em tempo real.

A implantação do SEV – Sistema Eletrônico de Votação da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas está sendo executada pela empresa VISUAL SISTEMAS, de Belo Horizonte-MG. Trata-se da empresa de maior referência no Brasil neste tipo de implantação eletrônica. Serão instalados 19 terminais biométricos de votação e identificação dos parlamentares, para o registro de presença e voto, garantindo mais transparência e controle de participação dos parlamentares.

Para aumentar a visibilidade das atividades realizadas na Casa, será montado um Vídeo Wall composto por diversas telas para exibição dos conteúdos parlamentares, informações do município e multimídia. Também será disponibilizado um terminal de voto com tecnologia de Palm para pessoas que não possuem biometria de fácil leitura, permitindo um processo de votação abrangente na Casa.

Através de computadores, será possível operar o Sistema de Votação, sistema de Vídeo Wall e controle de áudio para os 24 canais de microfone implantados. Além disso, após o processo de instalação, será realizado um treinamento do sistema para servidores e parlamentares da Câmara Municipal, garantindo uma performance plena do novo Sistema de Votação adotado na casa. A VISUAL SISTEMAS ainda fornecerá uma solução completa de Sistema Eletrônico de Votação para a Câmara de Teixeira de Freitas: Hardware, Software e treinamento técnico.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, o plenário, a partir do próximo dia 21 de setembro, promete mais tecnologia para ficar mais cristalino e acessível, porque vai auxiliar no acompanhamento de votações de interesse do povo e será mais uma ferramenta de transparência para a sociedade, onde os cidadãos poderão acompanhar as votações dos vereadores por meio de um painel eletrônico, conectado a tablets nos quais os 19 parlamentares votarão, confirmarão presença nas sessões e terão acesso a diversas informações das plenárias.

“Estamos literalmente democratizando a comunicação da Câmara Municipal e apesar de estar ocupando a presidência do Poder Legislativo, mas a conquista do SEV – Sistema Eletrônico de Votação, é um feito dos 19 vereadores. É com muito orgulho que a VISUAL SISTEMAS faz parte desta nova conquista da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dos seus cidadãos, trazendo maior transparência, agilidade e resultados para as demandas do município. A qual foi contratada, com o menor preço, por meio de uma licitação pública e tivemos a sorte da empresa ter sido a mesma que implantou o sistema eletrônico do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Pernambuco e da Assembleia Legislativa da Bahia”, notabilizou o presidente Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).