Agnaldo da Saúde poderá ser candidato único pela presidência da Câmara de Teixeira de Freitas

O vereador reeleito Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), integrante da base aliada do prefeito eleito Temóteo Alves de Brito (PSD), vem marchando bem para conquistar a presidência da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas para o biênio 2017/2018, já que nomes que pretendiam ir para à disputa, têm declarado apoio a ele.

Na noite desta última segunda-feira (19/12), por ocasião que o prefeito eleito Temóteo Brito aunciou os 16 secretários municipais do seu futuro governo, o vereador reeleito Ronaldo Alves Cordeiro, o “Ronaldo Baitakão” (PSC), outro aliado de Temóteo Brito e forte concorrente pela disputa da presidência da Câmara, declarou apoio à candidatura do colega Agnaldo da Saúde.

Agnaldo da Saúde já teria conquistado votos até na bancada do PT e no Solidariedade, mas ainda busca o apoio dos dois votos do PTN. No PTC, o vereador mais votado Joris Bento Xavier, o “Joris de Jel” defende o nome de Agnaldo da Saúde por se tratar de um parlamentar com retidão e bom de palavra e, arrisca em dizer que ele poderá ser candidato único e que ninguém se surpreenda se haver uma unanimidade em favor do seu nome.

O vereador e ex-presidente Ronaldo Baitakão disse que abriu mão de se candidatar para o próximo biênio por entender que o nome de Agnaldo da Saúde agrega muitos valores e trata-se de um político sem vaidade, tanto que teve a oportunidade de se eleger presidente outras duas vezes e não aceitou, mas a conjuntura atual agrega em prol do seu nome por trata-se de um vereador capacitado e poderá ajudar os demais vereadores na missão de cada um junto às suas comunidades.

Na manhã desta última terça-feira (20), o prefeito eleito Temóteo Brito voltou a reunir seu secretariado e desta vez, foi para apresentar o vereador Agnaldo da Saúde à sua futura equipe de governo e, também para declarar a sua simpatia e a preferência ao nome de Agnaldo da Saúde na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas.

“O amigo e companheiro Agnaldo da Saúde é o nome que torcemos e apoiamos para a presidência do Legslativo. É meu amigo, é um homem leal, sem ambição e sem vaidade. Preparado e honesto. Caminhou comigo mais uma vez nestas últimas eleições e enfrentou comigo as dificuldades financeiras para vencermos a disputa das urnas. Gosto muito da sua postua madura e humilde de encarar as coisas. E, além disso, Agnaldo como presidente muito poderá ajudar Teixeira de Freitas a desenvolver-se em sintonia com o nosso futuro governo”, disse Temóteo Brito.

Perguntando da possibilidade de ser candidato único pela presidência da Câmara, o vereador Aganaldo da Saúde disse apenas que está na disputa e sua candidatura é irreversível. Embora, disse que não fará nada que possa comprometer a sua lisura política e que a conquista do voto dos companheiros está se dando puramente com base nas propostas de governabilidade do Poder Legislativo e disse que quer conquistar o voto de todos.

Durante a reunião com o secretariado, o vereador Agnaldo da Saúde elogiou o quadro escolhido pelo prefeito eleito Temóteo Brito. “Fiquei satisfeito com a escolha de “Tima” (Temóteo), ele demonstrou que a política passou e que agora é hora de arregaçar as mangas e pôr mãos a obra. Observamos que ele quer trabalhar somente com pessoas técnicas de conhecimento clínico. Mas, também vejo bons profissionais com grande habilidade política que muito poderão contribuir com o projeto administrativo de Temóteo Brito”, ressaltou Agnaldo da Saúde. (Por Athylla Borborema).