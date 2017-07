Agnaldo da Saúde propõe viabilidade técnica para instalação do Matadouro Público de Teixeira de Freitas

Na última sessão ordinária do primeiro semestre da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, o presidente da casa, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), apresentou, uma indicação acompanhada de um anteprojeto, propondo ao prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), para que o município viabilize parcerias para a construção de um “Matadouro Municipal de Bovinos e Suínos” na cidade.

A proposição indica que o Abatedouro Municipal, objetiva o abate de bovinos, suínos e animais de médio e pequeno porte, devendo o mesmo ser construído em terreno do próprio município, idealizador do plano. E que todas as despesas com a elaboração do projeto e construção da obra será de responsabilidade única e exclusiva do município, devendo o Matadouro ser edificado dentro dos padrões exigido e aprovado pelo CREA e pelos demais órgãos, garantindo a preservação ambiental, sendo que seu funcionamento deverá também obedecer as normas da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, inclusive de órgãos fiscalizadores, competentes para execução, inspeção e aplicação de sanções.

Para o vereador Agnaldo da Saúde, o “Matadouro Municipal de Bovinos e Suínos” teria uma importância significativa para a população de Teixeira de Freitas, pois é uma atividade que gera emprego e renda, devendo ser valorizada economicamente. O qual necessita de uma gestão municipal efetiva, que possa garantir a saúde da população, bem como do meio ambiente. Para ele, a solução seria a construção de um Matadouro Público para o município, que investiria na aquisição de equipamentos modernos, e principalmente uma reeducação e conscientização dos funcionários, produtores, marchantes e todos os envolvidos nessa atividade.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, o crescimento populacional tem demandado o pleito por produção de carne em consequência do aumento populacional de Teixeira de Freitas, juntamente com a preocupação com os impactos negativos para o meio ambiente, procura-se cada vez mais buscar alternativas de produção que prejudiquem o mínimo possível. E para a realização desse projeto será preciso usar-se toda a metodologia possível, para verificar os processos realizados no Matadouro Público, analisando os resíduos gerados e suas respectivas destinações e, consequentemente os impactos causados. (Por Athylla Borborema).