Agnaldo da Saúde reafirma compromisso de continuar modernização da Câmara de Teixeira de Freitas; ouça

A sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, realizada excepcionalmente nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, o presidente da mesa diretora, Agnaldo Teixeira Barbosa ‘Agnaldo da Saúde’ (PR), de forma inédita para a região, conduziu a votação através do sistema de painel eletrônico, instalado recentemente no plenário da Casa de Leis.

Além de constar os nomes de todos os vereadores, o painel mostra ao cidadão presente à reunião, quais estão presentes e ausentes, sinal sonoro de início da votação, resultado individual das votações e tempo limite do pronunciamento de casa edil. Como acontece na Câmara dos Deputados e Senado Federal, ao fim do tempo cronometrado de pronunciamento o microfone é desligado eletronicamente. Isso evita que o vereador faça pronunciamentos longos, o que torna a sessão demorada e cansativa.

“Já conseguimos muitos avanços e estamos propiciando mais transparência às ações do Legislativo, a exemplo de um portal recheado de serviços oficiais disponibilizados aos cidadãos, a Rádio Câmara, a TV Câmara que está prestes a ser instalada, a transmissão ao vivo pelas redes sociais das nossas licitações e agora o painel eletrônico. Acredito que a partir dessas ações e conquistas, estamos igualando Teixeira de Freitas com as grandes cidades do país. Isso é cidadania”, disse.

Na sessão dessa quinta-feira (21), a Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas aprovou por unanimidade um Projeto de Lei do Executivo que extingue a cobrança de taxas de estacionamento em shoppings e similares do município. Com a sanção do PL por parte do Executivo, o que deve acontecer nos próximos dias, estabelecimentos com o Shopping PátioMix, não poderão fazer qualquer tipo de cobrança em seus estacionamentos. (Por Ronildo Brito)