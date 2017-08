Agnaldo da Saúde recebe vereadores itamarajuenses Rubens e Rose em vista as instalações da Câmara de Teixeira

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) recebeu a visita de dois colegas da Câmara Municipal de Itamaraju, vereador Rubens Cleudes de Jesus Neves, o “Rubens do Hospital” (PV) e a vereadora Rosineide Cunha, a “Rose da Saúde” (PV).

Os parlamentares vieram conhecer a estrutura e a funcionalidade do Poder Legislativo teixeirense que tem sido considerado modelo para o Estado da Bahia. Os vereadores Rubens do Hspital e Rose da Saúde também visitaram a sala das comissões permanentes, a Procuradoria Geral, o Memorial da Câmara, o Programa Escola no Legislativo, o Parque de Tecnologia da casa, a TV Câmara e ainda, conheceram e concederam entrevista na Rádio Câmara 90,9 FM.

E na sala da presidência, os vereadores itamarajuenses trocaram conteúdos e experiências com o presidente Agnaldo da Saúde, onde conversaram sobre os mais variados assuntos do mundo político. Trocaram ideias especialmente em relação ao intercambio entre os poderes legislativos do extremo sul baiano e falaram de apoios para o novo processo eleitoral de 2018.

“É sempre um prazer receber visitas na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, especialmente de políticos que vem de outras cidades, de outras regiões da Bahia e também de outros estados, como tem sido comum nesta nossa atual gestão legislativa, somente para conhecer o nosso processo de inovação administrativa e funcional. A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas vai continuar aberta ao público e aos visitantes de outras regiões do país que queiram vim conhecer a nossa funcionalidade”, ressaltou o presidente Agnaldo da Saúde.

O vereador Rubens do Hospital que ocupa o seu 5º mandato consecutivo na Câmara Municipal de Itamaraju, onde já foi presidente duas vezes, disse que a visita teve o propósito de estreitar os laços políticos entre Itamaraju e Teixeira de Freitas em prol de proposições regionais que impulsione o extremo sul a se desenvolver economicamente e também na formação de parcerias na saúde pública.

“Fiquei encantando com a estrutura da Câmara de Teixeira e gostei de tudo que enxerguei. Trata-se de um Poder Legislativo que não fica a dever a nenhuma outra Câmara Municipal de nenhuma capital do Brasil. E está de parabéns as inovações implantadas pelo presidente Agnaldo da Saúde, que trata-se de um homem público comprometido, descente, visionário, progressista, democrata e que muito ainda terá para contribuir com o futuro de Teixeira de Freitas e da região”, salientou o vereador Rubens do Hospital.

Já a vereadora Rose da Saúde destacou que ficou maravilhada com o projeto administrativo da Câmara Municipal e a estrutura funcional que a casa e os vereadores possuem. “É espetacular e satisfatório conhecer uma casa pública que mantém sua estrutura toda a disposição do cidadão e que tem um gestor empenhado no embelezamento do patrimônio público e zeloso com as finanças públicas. O colega Agnaldo da Saúde tem sido um exemplo para o parlamento da Bahia e, com este perfil, tenho a total confiança nele e desejo vê-lo voando alto no processo político da nossa região”, ressaltou a vereadora Rose da Saúde. (Por Athylla Borborema).