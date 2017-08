Agnaldo da Saúde se reúne com Bruno Reis e diz que ACM Neto deve atender o chamado dos baianos

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), um empresário e político com uma das maiores possibilidades de agregar a maioria dos grupos políticos das cidades do extremo sul da Bahia no próximo pleito eleitoral, voltou a se reunir com o vice-prefeito de Salvador Bruno Reis, comandante da articulação política da eventual candidatura ao governo do estado em 2018, do atual prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

O presidente Agnaldo da Saúde disse que a reunião com o vice-prefeito da capital Bruno Reis foi para tratar de assuntos meramente políticos. E em relação a sua ida para o Democratas e a sua possível candidatura a deputado estadual, ele disse que ainda não é hora de tratar desses assuntos e, que neste momento a sua preocupação é com Teixeira de Freitas e em unir ainda mais o seu grupo em prol de um projeto gestor de qualidade. Mas não deixou de externar a sua simpatia pelo grupo do prefeito ACM Neto.

“Meu encontro com Bruno Reis foi político e conversamos sobre inúmeros assuntos. Nossa finalidade é olhar Teixeira de Freitas, o extremo sul da Bahia e a Bahia com uma visão de construção. O essencial é fazer Teixeira de Freitas mais competitiva, para gerar mais empregos e fazer a economia crescer. Hoje, o problema do desemprego é do Brasil inteiro, mas, tanto eu, quanto o prefeito Temóteo Brito (PSD), queremos que Teixeira de Freitas saia na dianteira e comece a superar a crise na frente das outras regiões. Meu papel como legislador é buscar apoios importantes para desenvolvermos um conjunto de ações focadas nesse objetivo do aumento de empregos em Teixeira e no extremo sul”, destacou Agnaldo da Saúde.

E acrescentou: “Eu não tenho dúvida, que o prefeito ACM Neto atenderá o chamado dos baianos, igualmente ele atendeu o chamado dos soteropolitanos. Ele não se furtará a resgatar a autoestima do povo da Bahia, como vem fazendo com o povo de Salvador e, se assim se proceder, estarei aqui para contribuir e dá tudo de mim em prol deste projeto novo e comprometido com desejo dos baianos. O meu desejo também é que ele atenda o chamado do povo da Bahia”, disse o presidente Agnaldo da Saúde que recentemente já havia se reunido com ACM Neto.

Para o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Eunápolis, pré-candidato a deputado estadual Paulo Dapé (PMDB), amigo histórico de Bruno Reis e ACM Neto, o baiano está louco para votar em Neto, especialmente para enxergar o que Salvador é hoje, em toda Bahia. E disse que a figura de Agnaldo da Saúde é vista com contentamento no seu grupo. “Enxergamos em Agnaldo o nosso grande nome no baixo extremo sul da Bahia, não somente por sua capacidade política e administrativa, mas também pelo seu perfil de homem de palavra e por ser o único político da atualidade, capaz de sentar com a oposição, com políticos de qualquer partido, para discutir os melhores projetos e soluções para a nossa região”, disse.

Conforme o vice-prefeito de Salvador Bruno Reis, que também comanda a pasta da articulação política do Palácio Thomé de Souza, vinculada diretamente ao gabinete do prefeito ACM Neto, o vereador Agnaldo da Saúde representa para seu grupo um nome de visibilidade regional com estilo político moderno que o credencia a disputar um projeto maior em um futuro próximo e que muito poderá ajudar no projeto estadual de 2018, porque pensa com a mesma ideologia do seu grupo.

“Diferente do PT, que a lógica é sempre prevalecer que está na política é estar no poder a qualquer custo. A lógica do nosso grupo é o sucesso administrativo de levar a vitória política pelo sucesso administrativo. Até 2018 tem ainda muita coisa pela frente. Tem muito trabalho para ser feito. Se for o desejo do povo de Salvador e da Bahia um projeto ainda maior em prol dos baianos pode acontecer”, ressaltou Bruno Reis. (Por Athylla Borborema).