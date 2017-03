Ailton Lacerda defende política propositiva para alunos e propõe melhorias em Escola do Santa Rita

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas na manhã desta quarta-feira (22/03), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o plenário recebeu a presença dos estudantes da Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, do bairro Santa Rita, que foram conhecer as instalações da Câmara Municipal e tiveram uma manhã de atividade na sessão plenária por meio do Projeto Escola no Legislativo.

O vereador Ailton Lacerda Ferreira (PSC) que é morador do bairro Santa Rita, recebeu os alunos do seu bairro em seu gabinete, onde conversaram e os alunos tiraram dúvidas sobre o funcionamento da Câmara municipal e sobre o papel do vereador no Legislativo. O parlamentar disse que muitas vezes o papel de cada Poder constituído, composto por figuras públicas, eleitas pelo voto direto, não está bem definido no cotidiano popular.

“A iniciativa dos alunos da Escola do meu bairro em conhecer a Câmara Municipal ajudou a formar novos cidadãos para o dia do amanhã. E, sobretudo, o ‘Projeto Escola no Legislativo’ visa aproximar os estudantes do Poder Legislativo oferecendo momentos de aprendizado para que desperte em todos eles, o interesse pela política propositiva e, defendo que a ação proporciona formação conceitual do papel da Câmara no processo de construção de uma sociedade mais justa”, destacou o vereador Ailton Lacerda.

Na sessão do último dia 15 de março, o vereador Ailton Lacerda já havia apresentado uma proposição legislativa que requer ao Poder Executivo Municipal obras de construção de um refeitório para a Escola Municipal Clélia das Graças Figueiredo Pinto, objetivando oferecer mais conforto aos alunos e professores com um local mais adequado e especifico para as refeições. E também como forma de melhor humanizar as atividades dos educadores e estudantes da unidade de ensino.

Na sessão plenária desta quarta-feira (22), o vereador Ailton Lacerda apresentou outra indicação que solicitou ao prefeito municipal, obras de asfaltamento da Rua Euclides da Cunha, no centro da cidade. Conforme o parlamentar, a sua proposição é no sentido de diminuir o sofrimento dos moradores da referida rua que vivem sob poeira e sobre lama, nas épocas de sol e chuva respectivamente e, além disso, a pavimentação asfáltica vai proporcionar conforto e valorização urbana aos seus habitantes. (Por Athylla Borborema).