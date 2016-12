Ainda com dores: Uldurico tem quadro restabelecido e aguarda análise de exames

No início da noite desta terça-feira, dia 27 de dezembro, a direção do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), conversou com a família e a imprensa, informando que o quadro clínico do ex-deputado federal Uldurico Pinto, que passou mal no período da tarde, já era estável, dependendo agora da análise do seu cardiologista particular, Júlio Castilho, que apesar de também atender na cidade, estava num procedimento cirúrgico no momento.

Relatos iniciais dão conta que Uldurico Pinto teria queixado-se de dores no peito, quando estava reunido com correligionários políticos para montagem da nova estrutura da Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas, que ficará sob sua responsabilidade.

Às 19h, o médico Júlio Castilho falou com a equipe do Teixeira News, informando que os exames que ele solicitou que fossem feitos, deram como normais, mas como o paciente ainda reclama de dores fortes, foi medicado e outros testes terão que ser feitos nas próximas horas.

Familiares que tiveram acesso ao apartamento onde está Uldurico Pinto, dizem que ele permanece consciente, respira sem ajuda de aparelhos e não houve a necessidade de ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). (Por Ronildo Brito)