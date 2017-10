Alcobaça está oferecendo gratuitamente acupuntura aos pacientes da rede pública de saúde

Nesta terça-feira (03) a especialista nesse ramo da medicina alternativa atendeu os pacientes no PSF1, numa iniciativa da Secretaria de Saúde, por meio da Prefeitura de Alcobaça.

Os pacientes serão atendidos todas as terças e quintas-feiras, com agendamentos na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

O atendimento aos pacientes, de forma gratuita, está sendo realizado por Zelma Gomes Ferreira (pós-graduada em acupuntura tradicional chinesa na faculdade em Medicina Chinesa INCISA/IMAN e professora de educação física na Escola Técnica de Formação Gerencial).

Aos de 76 anos, Maria Anísia (moradora da Rua Pedro Muniz, no centro), busca no tratamento, através da acupuntura, a diminuição de dores no corpo. Usuária do sistema público de saúde, aprovou a iniciativa da Secretaria de Saúde. “Já conhecia os benefícios do tratamento de acupuntura e fico surpresa desse serviço estar sendo oferecido na rede pública”, afirmou.

O Secretário de Saúde, Robson Mattos, explicou que a acupuntura foi incluída no rol das especialidades oferecidas através do Núcleo de Saúde da Família (NASF) para atender os pacientes da rede municipal de saúde. “A conta é simples. Quanto mais investimentos na qualidade de vida da população, menos doentes teremos nas filas dos postos de saúde e do hospital em busca de serviços médicos, exames e procedimentos hospitalares, além, é claro, de contribuir para reduzir o número de alcobacenses doentes. Por isso, todo dinheiro investido com essa finalidade vale a pena”, afirmou.

ACUPUNTURA – é o ramo da medicina chinesa tradicional que consiste em introduzir agulhas metálicas em pontos precisos do corpo de um paciente, para tratar de diferentes doenças ou provocar efeito anestésico. (Da redação TN)