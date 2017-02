Alcobaça: Léo Brito confirma pagamento dos servidores dentro do mês de janeiro

Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito ‘Léo Brito’ (PSD), informou ao Teixeira News que conseguiu efetuar o pagamento dos servidores neste dia 31 de janeiro, antes do prazo estabelecido pela legislação trabalhista, que estende o limite até o quinto dia útil do mês subsequente. “Isso é positivo para a administração e mais ainda para os trabalhadores, que puderam ir ao banco e sacar seus vencimentos”, disse.

Um dos motivos que levaram o povo a reconduzir Léo Brito ao comando do município de Alcobaça é, justamente, a fama do gestor de respeitar as datas do pagamento dos servidores, fornecedores e prestadores de serviços. “A legislação trabalhista nos permite realizar o pagamento de funcionários até o quinto dia útil do mês, mas para mim é questão de honra pagar a todos dentro do mês trabalhado”, falou.

Ainda de acordo com o prefeito Léo Brito, que é filho do prefeito de Teixeira de Freitas, Timóteo Brito, também do PSD, esse esforço será prioridade durante sua gestão. “O dinheiro não é meu e sim, do povo. Tudo que eu puder fazer para que a população do nosso município seja beneficiada, eu farei. Toda a minha equipe está orientada para isso”, reafirmou.

Nos anos anteriores os servidores de Alcobaça conviveram com incertezas em relação ao pagamento dos seus salários, tanto que até manifestos tiveram que ser organizados pelos trabalhadores. (Por Ronildo Brito)