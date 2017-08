Alcobaça recebe ônibus zero quilômetro do “Caminho da Escola”

Já está em Alcobaça um ônibus novo para o transporte de alunos da rede pública de ensino. O veículo foi adquirido na atual gestão do prefeito Léo Brito, junto ao Ministério da Educação, através de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O veículo é do modelo produzido nas medidas do Caminho da Escola, projeto do governo federal idealizado para facilitar o transporte escolar urbano e rural e vem adaptado com cadeira de rodas e acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, dentre outros itens de conforto e segurança.

Preparado para chegar aos lugares de mais difícil acesso, tem a robustez e a resistência necessária para enfrentar as vias urbanas e também as estradas da zona rural, proporcionando assim maior durabilidade e longa vida útil.

“O objetivo é renovar e padronizar a frota de veículos escolares, garantindo mais segurança e qualidade no transporte de estudantes, além de uma ação para atender a uma das principais demandas da população: a falta de transporte acessível, que muitas vezes impede a frequência dos estudantes com deficiência à escola”, disse Léo Brito. (Da redação TN)