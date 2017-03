Além de tentar matar “Madruga”, “Fiinha” participou do assassinato de “Tchuchucão”, conclui 8ª Coorpin

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Teixeira de Freitas, chegou à autoria e motivação do homicídio ocorrido no dia 20 de novembro de 2015, que vitimou fatalmente Danilo Lima Conceição, o “Tchuchucão”. Segundo o delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e responsável pelo NTH, o crime foi praticado por Rafael Alves de Souza, o “Fiinha” e Alex Silva Rodrigues, o “Lequinha”, esse último que morreu em confronto com a RONDESP Sul e o Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO). Rafael está preso acusado de tentar matar Tiago Carlos de Jesus, o “Madruga”, crime ocorrido na madrugada do dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 01h20, em plena Avenida Getúlio Vargas, na região central da cidade.

O homicídio consumado que teve como vítima “Tchuchucão” aconteceu na Rua João Bernardino Medeiros, no Bairro Vila Vargas. Segundo Andreeta, Rafael conduziu a moto e Alex efetuou os disparos na vítima

Danilo Lima Conceição, o “Tchuchucão”, foi atingido por três tiros e mesmo tendo sido socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), não resistiu aos ferimentos e morreu. A arma usada no crime foi apreendida no auto de resistência que culminou com a morte do traficante Milton Vieira, o “Miltinho”, que segundo a polícia era integrante da quadrilha de “Lequinha”, e comandava ações criminosas no Bairro Redenção.

Rafael foi preso pela equipe da 8ª COORPIN, no dia 20 de março, em cumprimento a um mandado de prisão, decorrente das investigações que apuravam a tentativa de homicídio contra Tiago Carlos, o “Madruga”. Segundo o delegado Manoel Andreeta, em depoimento, na presença do seu advogado, Rafael, o “Fiinha”, assumiu a tentativa de homicídio em desfavor de “Madruga”, e confessou o crime contra Danilo, o “Tchuchucão”, chegando ainda a contar detalhes sobre a ação criminosa.

Já sobre a motivação, Rafael disse que Danilo foi morto por estar vendendo drogas para um grupo rival de traficantes, e isso teria motivado “Lequinha” a ‘resolver’ a situação. O caso está em fase de conclusão e aguarda laudos e exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para finalizar e comprovar tudo o que foi investigado e dito pelo investigado.

De acordo com Manoel Andreetta, os trabalhos seguem, e com empenho da equipe e ajuda da população, novos crimes serão elucidados. O delegado voltou a apontar o comando da coordenadoria Valéria Chaves como pontos cruciais no êxito das ações. “Estamos recebendo total apoio da Coordenadora e do seu Adjunto, e isso motiva. A equipe do Núcleo hoje trabalha desde o recebimento da ocorrência até a conclusão dela. Então, contamos com a população e a nossa irmã Polícia Militar, pois, ainda existem muitos crimes que precisam ser elucidados”, disse. (Da redação TN)