“Alemão” é preso acusado de tráfico de drogas em São José de Alcobaça

No fim da tarde desta última terça-feira, dia 5 de setembro, por volta das 17h, policiais militares lotados na 88ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alcobaça (CIPM), após o recebimento de denúncia anônima, prenderam Rodrigo Prado Navarro Miranda, o “Alemão”, de 18 anos, suspeito de traficar entorpecentes no distrito de São José, interior do município.

Com o acusado foram apreendidos 15 pinos de cocaína, um invólucro pesando 120 gramas também de cocaína, um aparelho celular, uma pulseira, dois cordões de prata, um relógio de pulso e uma pequena quantia em dinheiro.

O suspeito e os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Alcobaça (DEPOL), para adoção das medidas de praxe. As últimas informações dão conta que Rodrigo Prado Navarro Miranda, o “Alemão”, de 18 anos, foi indiciado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e permanece preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)