Amarelou: Com medo de vaias, prefeito de Itamaraju não discursa na vinda do governador Rui Costa

No fim da manhã deste sábado, dia 21 de outubro, o governador Rui Costa (PT), visitou o município de Itamaraju, onde inaugurou o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP). De acordo com o major Robson Calmon, comandante da 43ª Companhia Independente de Itamaraju (CIPM), o DISEP é mais um equipamento de segurança que vai proporcionar melhorias nas condições de trabalho dos policiais e um melhor atendimento à população.

Com investimento na ordem de R$ 2,2 milhões e um contingente de 88 policiais direcionados para as áreas operacional e administrativa, o DISEP vai servir para receber as demandas da população de Itamaraju.

Ainda em Itamaraju o governador Rui Costa entregou 1,8 mil certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), para produtores de quatro municípios da região. Ele também assinou ordem para execução de serviços de manutenção civil e na rede elétrica do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

Chamou atenção dos presentes o fato do prefeito Marcelo Angênica (PSDB), supostamente temendo as vaias da população, não ter falado ao público. Angênica se ateve ao posto de ouvir Rui Costa, que ao longo do seu discurso, não fez citações positivas à gestão municipal. Quando Rui tentou elogiar a primeira dama Fabiana Angênica, que ficou conhecida por tirar férias remuneradas à Europa antes que o marido completasse um ano de governo, mesmo ela sendo secretária municipal de Assistência Social, surgiram vaias e o governador, rapidamente, mudou de assunto.

Saia justa

Quando foi convidado a falar o deputado federal Paulo Magalhães (PSD), sem citar nomes, falou que o atual prédio da Secretaria da Fazenda, na Praça Castelo Branco, região central de Itamaraju, a pedido de uma “grande amigo”, seria transformado, com o apoio do governador Rui Costa, em um posto de Servido de Atendimento ao Cidadão (SAC). O amigo que ele se referia era Luiz Mário, segundo colocado nas últimas eleições municipais em Itamaraju.

Informações dão conta que secretários municipais teriam sido escalados para aplicar cotoveladas e empurrões em Luiz Mário, para afastá-lo a todo custo do palanque onde estava o chefe do Executivo Estadual.

Terreno da antiga Grendene

Ainda durante a visita de Rui Costa a Itamaraju, foram observados apelos de várias autoridades para que o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), não retirasse os invasores de um terreno onde seria instalado o parque industrial da Grendene, projeto que não saiu do papel. Os deputados federais Ronaldo Carletto (PP) e Valmir Assunção (PT), além do estadual Carlos Robson ‘Robinho’, apelaram à administração municipal para que tenha paciência, até que o Governo do Estado providencie outra área para abrigar os sem teto.

Carro do motorista

Durante a visita de Rui Costa, mesmo diante das últimas denúncias do Fiscaliza Itamaraju, um internauta fotografou o veículo Chevrolet Celta, placa OLF-4134, pertencente a Devison dos Reis Santos, motorista de Marcelo Angênica (PSDB) e que aparece a lista dos veículos alugados à Prefeitura Municipal de Itamaraju. (Por Ronildo Brito