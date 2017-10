Anderson Pinto assume atrito político entre sua família com o prefeito Temóteo e entrega carta de demissão

Desde o final de semana que especulou-se muito a possível saída de Anderson Pinto, sobrinho do ex-deputado Uldurico Pinto, da Secretaria de Esporte de Teixeira de Freitas, informação oficializada por volta das 17h dessa segunda-feira, dia 23 de outubro.

Sem explicar com detalhes os motivos da sua saída do governo de Temóteo Brito (PSD), Anderson Pinto, considerado um dos mais moderados da família, entregou a carta de demissão e publicou um texto mais amplo no seu perfil pessoal no Facebook. “Caros amigos e povo desta estimada cidade de Teixeira de Freitas, venho por meio desta rede social expressar meu sentimento e algumas decisões, que acredito ser de interesse de toda população, pois ocupo um cargo público onde devo explicações ao povo. No ano de 2016 eu fui convidado para compor uma nova proposta política para Teixeira de Freitas, entendendo o anseio do povo por mudanças e uma nova gestão para a cidade, diante das propostas apresentadas pelo grupo político da época, entendi que a proposta seria a ideal para uma mudança em favor do progresso do município”.

E segue: “Fui às ruas e em nome do meu legado e da minha família, principalmente do meu Pai, entrei em várias casas, para dizer para o povo, que tínhamos uma proposta melhor e que iria colocar definitivamente Teixeira de Freitas nos rumos do progresso. E graças a sua confiança, nós vencemos as eleições, e comemoramos juntos o que seria a partir de 1 de janeiro de 2017 um passo importante para um futuro promissor de Teixeira de Freitas, eu acreditei e acredito no potencial do povo dessa cidade. Comecei entusiasmado, reformulamos a estrutura administrativa da Secretaria de Esporte e Lazer, realizamos um torneio Primeiro de Maio com participação em massa dos atletas e da comunidade, em parceria com o deputado Uldurico Junior viabilizamos R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais ), para recuperação e construção dos Campos do Bonadimam e Nova América, articulamos uma maneira de apoiar e fomentar todos os eventos esportivos da cidade, abrimos espaço para que a secretaria de Esporte e Lazer se tornasse a casa do Atleta. Criamos a Avenida de Lazer, denominado ” Domingo é Lazer” uma ação embrionária que geraria várias frentes pelos bairros de Teixeira de Freitas, com o foco na integração das pessoas, promoção da paz, do esporte e do lazer”.

Atrito político: “As dificuldades políticas entre as força que represento no cargo e o atual prefeito são notórias e públicas e não cabe neste momento julgar. Nesta hora o esporte fala mais alto e a altivez fala mais alto ainda. É a hora de agradecer e sair. Tenho me sentido neutralizado diante das ações que quero desenvolver em favor do esporte e do lazer de Teixeira de Freitas, infelizmente “Querer não é poder”, e eu quero muito que o esporte da minha cidade cresça, em suas diversas modalidades, que o lazer chegue para os bairros por meio de políticas públicas, que o Estádio Tomatão tenha a atenção necessária para receber grandes jogos e acima de tudo atender a comunidade. Diante dessa neutralização generalizada, não posso deixar que a minha posição ou opinião política prejudique o esporte de Teixeira de Freitas, porque além do meu interesse para que o esporte e o lazer sejam promovidos, eu tenho o meu legado e caráter em questão, e sempre preservarei em nome do meu grande Pai Francistônio Alves Pinto. Estou me afastando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em defesa daqueles que abriram as portas para que eu pudesse entrar nas eleições de 2016, em favor do esporte e do bem dessa cidade eu peço licença para sair da pasta de Secretário de Esporte e Lazer de Teixeira de Freitas”.

E finaliza: “Encerro as minhas palavras, agradecendo a oportunidade a mim confiada pelo prefeito da cidade, e conclamo aos homens bons, “Entrem na política”, a política não pode ser dominada e nem margeada por homens ruins. Estarei sempre à disposição, pois moro aqui nessa cidade e sempre a defenderei nos meus caminhos, pois foi aqui aprendi a saber viver. Obrigado por todos, ao povo, servidores e aqueles que sempre me apoiaram e estiveram do meu lado durante esse curto e precioso tempo”. (Por Ronildo Brito)