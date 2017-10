Anteprojeto de Agnaldo da Saúde prevê a instituição do programa “Odontologia Hospitalar“ em Teixeira de Freitas

Na sessão ordinária da manhã de quarta-feira do último dia 25 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), apresentou uma proposição legislativa que indica ao Poder Executivo Municipal que seja instituído o projeto “Odontologia Hospitalar”, na forma do Anteprojeto de Lei apresentado.

De acordo com o autor do Anteprojeto, vereador Agnaldo da Saúde, a Odontologia Hospitalar pode ser compreendida por cuidados das alterações bucais que exigem intervenções de equipes multidisciplinares nos atendimentos de alta complexidade. Segundo ele, a Odontologia integrada ao hospital permite melhor desempenho no compromisso de assistência ao paciente e pode expandir o atendimento de saúde bucal à população.

Conforme Agnaldo da Saúde, a participação do cirurgião-dentista em nível ambulatorial ou baixa hospitalar tem o objetivo de colaborar, oferecer e agregar mais força ao que caracteriza a nova identidade do hospital. No âmbito hospitalar à rotina de um consultório odontológico, se explica ao fato de que no hospital os procedimentos são mais complexos. Portanto é muito importante esta comunicação multidisciplinar para proporcionar uma boa estadia ao paciente internado.

O vereador Agnaldo da Saúde lembra que embora seja pouco conhecida, a Odontologia Hospitalar entre os membros da equipe multidisciplinar tem o conhecimento e um objetivo comum que permite o crescimento de todos os profissionais envolvidos no processo e o desenvolvimento da ciência da saúde como um todo. Sendo assim a Odontologia Hospitalar necessita de maior atenção e conhecimento por parte do cirurgião-dentista, para que possa ser introduzido este conceito nas comunidades científicas e não científica.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Agnaldo da Saúde destaca que o seu Anteprojeto descreve ao prefeito municipal Temóteo Alves de Brito (PSD), a importância da Odontologia Hospitalar com a presença do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar com um atendimento odontológico contribuindo para a recuperação dos pacientes hospitalizados por problemas sistêmicos. E lembra que a Odontologia Hospitalar é um campo de atuação em expansão e recentemente foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Agnaldo da Saúde ainda ressalta que a inserção do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar surgiu das seguintes necessidades: Da execução de tratamentos odontológicos em pacientes com condições de saúde que impedem o tratamento em consultório odontológico. Da realização de diagnóstico e tratamento odontológico em pacientes internados por uma determinada enfermidade médica e que desenvolveram alguma doença bucal ao longo do tratamento. E da execução por medidas preventivas de saúde bucal com o objetivo de evitar o desenvolvimento de alguma doença bucal ou impedir o agravamento e instabilidade de uma doença sistêmica já existente. (Por Athylla Borborema).