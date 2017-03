Antônio Marques defende projetos de interesses dos moradores da zona leste de Teixeira de Freitas

O vereador Antonio Marques Ferreira da Silva (PROS), apresentou uma proposição legislativa na sessão plenária desta quarta-feira (29/03) em que foi aprovada pelos colegas vereadores, que requereu providências ao Poder Executivo Municipal, por ações de reativação dos cursos de informática do Colégio Municipal Schneider Cordeiro Correia e da Escola Municipal José Félix Cordeiro Correia, no bairro Nova América.

Segundo o vereador Antônio Marques, o projeto de instalação de um novo Projeto de Informática para estas duas importantes escolas da zona leste da cidade será de grande essencialidade para as crianças e jovens daquelas comunidades que precisam melhor conhecimento de informática. E ainda defende a instalação de internet grátis para os bairros da cidade como forma de facilitar a vida dos jovens em suas pesquisas educacionais e culturais.

“É importante ressaltar que sem estes cursos de informática nas escolas, muitos não tem condições para pagar. Razão, na maioria das vezes, que muitos sem o mínimo de conhecimento nesta área ficam fora do mercado de trabalho. Por isso, a importância do projeto para tantos jovens e crianças. E, não só isso, defendo também a chegada emergencial dos serviços de internet grátis por parte do município nas regiões centrais dos nossos bairros, com a implantação do sistema WIFI nas praças”, destaca o vereador Antônio Marques.

O vereador lembrou em fazer uma retrospectiva do seu trabalho nestes primeiros 90 dias de parlamento na Câmara Municipal. Tendo sido o autor da proposição que indicou ao Poder Executivo Municipal as obras de asfaltamento da Rua Pioneiro que faz ligação entre a Avenida Ana Rodrigues e Rua José Felix Correria, no bairro Nova América. E também as obras de conclusão da pavimentação asfáltica da Avenida Santos Dumont, no bairro Nova América, que faz ligação com a BA-290.

O vereador Antônio Marques ainda é o autor da proposição que solicitou obras de reforma do campo de futebol que está localizado na rua tropical, no bairro Nova América. E da construção de vestiários com banheiro e iluminação no Campo de Futebol, localizado na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Caminho do Mar I. E solicitou a Viação Santa Clara com base na Lei Municipal 304/2003, que crie linhas coletivas para os bairros Caminho do Mar-II, Vila Feliz, Mirante do Rio e Aeroporto.

É de sua autoria a proposição que requer obras de rede de esgoto nas ruas Itabuna, Entre Rios, Ipiaú, Ubatã e Guadalupe, no bairro Caminho do Mar II. Além das obras requeridas para pavimentar as Ruas Barbosa, Vila Rica, Frei Olavo, Saraiva e Tropical, no bairro Nova América. E também a solicitação por indicação das obras de ampliação e reforma da Escola Municipal Santa Rita, localizada às margens da BA-290, adjacentes do Aeroporto.

O vereador Antônio Marques propôs as obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Pedro, localizada na comunidade da Arara, mas precisamente na “Fazenda Pau da Garrafa”. Propôs também construção de um poço artesiano para o bairro Caminho do Mar-I. E requereu a Prefeitura Municipal obras de pavimentação asfáltica nas ruas Humaitá, Roquete Pinto, Sacramento, Lafaiete Coutinho, Potumuju e Humberto de Campos, localizadas no bairro Caminho do Mar-I.

Ainda nestes três primeiros meses de mandato, o vereador Antônio Marques atuou nas proposições junto as Secretarias Municipais, requerendo a instalação de postes de energia elétrica para Rua Maria Maia, transversal com a Maracatu, no bairro Caminho do Mar-I. Postes diversos com braços curtos e lâmpadas para ruas no bairro Mirante do Rio, solicitação de lâmpadas e braços curto no bairro Caminho do Mar. E solicitação de lâmpadas e braços longos para o bairro Nova América.

Ainda requereu equipamentos novos para os Postos de Saúde dos bairros: Nova América, Caminho Mar e Caminho do Mar-I. E ainda solicitou compras de equipamentos para o Colégio Jose Felix Correia, no bairro Nova América. E obras de revitalização do canal de esgoto do bairro Monte Castelo. E foi o proponente junto a EMBASA no processo de implantação de melhorias no fornecimento de água aos moradores dos bairros da zona leste de Teixeira de Freitas. (Por Athylla Borborema).