Após assemléia, funcionários dos Correios decidem entrar greve na Bahia

A assembleia dos trabalhadores ocorreu na noite desta terça na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio. Os funcionários da empresa reivindicam reajuste salarial e melhorias em benefícios, e dizem que desde julho não conseguem entrar em acordo com os patrões.

Os funcionários querem reajuste salarial com base na inflação, mais R$ 300 reais de ganho real. “Também reivindicamos reajuste de R$ 45 no ticket de alimentação e também reajustes no restantes dos benefícios com base na inflação do período. A empresa, no entanto, não quer negociar”, disse a vice-presidente do sindicato. (Da redação TN)