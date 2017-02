Após conversa com executivos da Azul, Timóteo Brito dialogo com o governador Rui Costa sobre voos Teixeira/Salvador Timóteo Brito, primeira dama de Alcobaça Suzana, governador Rui Costa e o prefeito Léo Brito

Primeiro, nesta última quinta-feira, dia 9 de fevereiro, o prefeito de Teixeira de Freitas, Timóteo Brito (PSD), recebeu no Aeroporto 9 de Maio, Ronaldo Veras, assessor da presidência para Assuntos Institucionais da Azul Linhas Aéreas e o diretor de segurança de voos da empresa, Décio Divino, quando foram discutidos assuntos relacionados às adequações solicitadas pelo grupo empresarial, para ampliação dos servidos aéreos da cidade.

A Azul solicitou ao chefe do executivo a ampliação do estacionamento, sala de embarque e desembarque, esteira para bagagem, raio X e climatização dos ambientes e equipamentos para pousos e decolagens através de GPS.

Durante a reunião, informa Brito, ele convocou imediatamente o secretário municipal de Obras, Tabajara Marques, bem como os engenheiros que atuam na secretaria, e determinou a elaboração dos projetos de reforma do saguão do Aeroporto. Feitas as adequações do 9 de Maio, a Azul passará a operar em Teixeira de Freitas, com jato Embraer para 130 passageiros e também com voos para Salvador.

Na tarde desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, o Teixeira News acompanhou na casa do prefeito de Alcobaça, Léo Brito (PSD), uma conversa de Timóteo Brito e o governador Rui Costa, quando foi apresentada essa mesma demanda ao chefe do Executivo Estadual. “O movimento do nosso aeroporto, com até quatro voos diários, já demonstra a sua importância para Teixeira de Freitas e toda a região. A minha conversa com o governador foi para informá-lo sobre os pedidos da Azul e a necessidade de um trabalho conjunto para viabilizarmos o mais rápido possível esse voo para Salvador”, disse.

Durante a visita que fez ao município de Alcobaça nesta sexta-feira (10), o governador Rui Costa, ao entregar 14 novas viaturas para as polícias Civil e Militar e assinar convênios com associações através do programa Bahia Produtiva, falou da intervenção do Governo do Estado na gestão dos aeroportos de Teixeira de Freitas e Caravelas. Segundo Costa, uma empresa que venceu a licitação não demonstrou aporte financeiro para administrar as duas estruturas e por isso, um novo certame deve acontecer nos próximos meses, para que essa pendência seja sanada. (Por Ronildo Brito)