Após mais de 15 horas, carreta e corpo de caminhoneiro são retirados de ribanceira na BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju

Na noite desta terça-feira, dia 21 de fevereiro, depois de mais de 15 horas de trabalho, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), militares do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM) e profissionais de três caminhões guinchos, conseguiram retirar uma carreta e o corpo do motorista de uma ribanceira às margens da rodovia BR-101, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju.

O acidente automobilístico aconteceu na madrugada desta terça-feira (21), na rodovia BR-101, próximo à ponte sobre o Rio do Sul, entre Teixeira de Freitas e Itamaraju, quando o motorista de uma carreta carregada de gesso, perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo desceu numa ribanceira.

Até as primeiras horas da noite os agentes da PRF, Bombeiros Militares e os profissionais dos três guinchos, ainda lutavam pra remover a carreta com o corpo da ribanceira numa região de difícil acesso. O Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), designou uma equipe ao local, que mesmo diante do esforço, não conseguiu ter acesso à cabine.

Os militares do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM), embrenharam-se na lama tentando resgatar o motorista, mas como perceberam que o mesmo estava em óbito, optaram em colaborar com a operação para retirada da carreta do local. Além das ferragens, o corpo do motorista, que ainda continua sem identificação no IML de Teixeira de Freitas, ficou debaixo da lama.

Os documentos pessoais do mesmo, bem como da carreta, foram destruídos pelo lamaçal.

Alguns cabos de aço dos guinchos não suportaram o peso da estrutura da carreta morro acima e se partiram, mas após às 20h, a carreta acabou içada e o corpo do condutor teve como ser retirado. Nas fotografias que completam a reportagem é possível perceber os bombeiros encharcados de lama, mas mesmo fizeram a retirada do cadáver. (Por Ronildo Brito)