Após passar pelo hospital do Facebook, segunda vítima de acidente entre Prado e Itamaraju é operada no HMTF

Após ser internado no Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), unidade de saúde que faz cirurgias ortopédicas segundo informado no Facebook do prefeito Marcelo Angênica (PSDB), Alan da Silva Ferreira, de 18 anos de idade, segunda vítima de um acidente automobilístico na rodovia BA-698, teve que ser transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde acabou operado neste domingo (5) e recupera-se bem.

A colisão envolvendo um caminhão F-4000 e uma motocicleta Honda Pop, ocorrido no final da tarde deste último sábado, dia 4 de março, próximo à comunidade de Duas Barras, mais conhecida como Pontinha, em território do Prado, deixou uma pessoa morta e outra presa às ferragens. Nivaldo Neves dos Santos, de 36 anos, que pilotava a pequena motocicleta, morreu no local do acidente. O motorista do caminhão, placa GYX 2014, fugiu no local antes que a polícia chegasse e ainda está sendo procurado.

Alan, carona da moto, sofreu fraturas na perna e bacia, passou por cirurgia e segundo parentes, não corre o risco de morrer.

Recentemente o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica, do mesmo partido de Aécio Neves, festejou nas redes sociais o fato de o hospital da cidade ter realizado pela primeira vez em sua história uma cirurgia ortopédica. Dias depois foi denunciado que o gestor mentiu, já que o procedimento só acontecera em virtude de matérias usados serem do próprio médico, além do paciente ter apresentado uma infecção.

O rapaz, também vítima de uma acidente, teve que ser transferido às pressas para Teixeira de Freitas e se não fosse um grande esforço da equipe médica teixeirense, poderia ter perdido a vida. (Por Ronildo Brito)