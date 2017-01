Após reportagem do Teixeira News, família encontra desaparecido em Posto da Mata

Na tarde desta quinta-feira, dia 5 de janeiro, o Teixeira News recebeu via WhataApp (73 9 9917-7501), uma solicitação de apoio para divulgação do sumiço de Márcio da Conceição Gomes, de 34 anos, que saiu de casa no sábado, dia 31 de dezembro de 2016, dizendo que ia para a praia de Nova Viçosa e desde então não deu mais notícia.

Segundo a família, que já havia procurado por ele nas mais diversas cidades da região, Márcio mora no Assentamento Lagoa Bonita, no município de Mucuri e saiu em companhia de outras pessoas num ônibus locado, dizendo que passaria a virada do ano de em Nova Viçosa.

No início da noite, por volta das 18h30, uma tia de Márcio voltou a fazer contato com o TN, quando agradeceu o apoio e comunicou que havia localizado no rapaz na Rua do Andu, em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Sobre o sumiço, Márcio da Conceição Gomes, de 34 anos, falou que saiu de Nova Viçosa direto para a casa do pai em Posto da Mata e esqueceu de avisar.

Populares o viram andando na rua e avisaram aos familiares. Questionada sobre em que situação o homem foi encontrado, a tia foi taxativa: “Só a cachaça”. (Da redação TN)