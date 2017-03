Após reportagem do Teixeira News, Suzano divulga nota de pesar em virtude da morte de operário Fábrica onde aconteceu o acidente fica próxima a Itabatã, no município de Mucuri

Após reportagem do Teixeira News sobre um acidente que vitimou fatalmente o operário Marciano Silva, caso ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 23 de março, a Suzano Papel e Celulose enviou ao site uma nota de pesar pelo falecimento do rapaz. “É com pesar que a Suzano Papel e Celulose informa que hoje (23) pela manhã, em sua fábrica de Mucuri (BA), um trabalhador da prestadora de serviços Georgia Engenharia envolveu-se em um acidente durante atividades de pintura na nossa área industrial. O colaborador recebeu pronto atendimento no local e foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente veio a falecer após iniciados os cuidados médicos”.

E completou: “As empresas aguardam o resultado da perícia técnica que irá esclarecer as causas do acidente. Todas as providências para dar a assistência necessária à família já foram tomadas. Suzano e Georgia, assim como todas as empresas parceiras, se solidarizam com os familiares, colegas de trabalho e comunidade de Mucuri e Itabatã”.

De acordo com depoimento de outro trabalhador que estava próximo à vítima, o jovem Marciano Silva, teria caído ao passar por uma plataforma conhecida por JLG, quando terminou atingido por uma máquina. Gravemente ferido o rapaz, ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Paineiras, em Itabatã, mas acabou não resistindo e veio. (Por Ronildo Brito)