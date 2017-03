Após reportagem do Teixeira News, vice-prefeito de Itamaraju resolve socorrer comerciante atropelado por seu motorista particular Clóvis (à esq.) teve a perna fraturada em três lugares e Luann Pablo Lembrance (à dir.) acusado de provocar o acidente

Após reportagem do Teixeira News que repercutiu fortemente em toda a região, o vice-prefeito de Itamaraju, Téa Pires, resolver prestar socorro ao pequeno comerciante Clóvis Almeida, mais conhecido como “Clóvis do Bar”, atropelado no início da tarde do último sábado, dia 18 de março, na Rua JJ Seabra, na região central da cidade. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, placa policial JMN-7546, pilotada por Clóvis e uma Toyota Hilux, que por pertencer ao político, não teve os seus dados explícitos da ocorrência formalizada pela Polícia Militar.

O condutor da moto, conhecido como “Clóvis do Bar”, segundo testemunhas, seguia pela rua em sua mão de direção, quando o condutor da Hilux, que também teve o seu nome omitido da ocorrência de trânsito, tentou acessar a via, sem fazer a parada obrigatória. O motociclista Clóvis Almeida, para tentar evitar o impacto, promoveu uma brusca frenagem, quando desequilibrou-se e sofreu uma violenta queda.

Com o tombo o pequeno comerciante fraturou a perna esquerda em três lugares e como o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), só realizaria cirurgia ortopédica no Facebook do prefeito Marcelo Angênica, Clóvis precisava ir para outra cidade ou pagar R$ 10 mil na rede particular.

O motorista acusado de provocar o atropelamento é Luann Pablo Lembrance Vieira, nomeado pelo prefeito Marcelo Angênica (PSDB), como assessor nível 1 em 6 de janeiro de 2017, com 100% de gratificação, que na verdade atua como motorista particular do vice-prefeito Téa Pires.

E após a repercussão da notícia no Teixeira News, no início dessa semana o vice-prefeito Téa Pires, providenciou a transferência de “Clóvis do Bar” para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde sua madrinha política Cláudia Oliveira é prefeita. As últimas informações dão conta que a cirurgia para reparação das fraturas e colocação de pinos de fixação, deve acontecer durante a noite dessa quarta-feira, dia 22 de março. (Por Ronildo Brito)