Após ser acusado de corrupção, João Bosco reage e alfineta Timóteo Brito com ações de sua gestão

Nesta terça-feira, dia 4 de abril, o prefeito Timóteo Brito (PSD), concedeu uma entrevista ao noticiário do meio dia da Caraípe FM, emissora de rádio pertencente ao seu aliado Uldurico Pinto, quando além de responder críticas que estão sendo feitas ao seu governo, especialmente no setor de saúde, aproveitou para fazer sérias acusações ao ex-prefeito João Bosco Bittencourt. “O prefeito passado era religioso, tudo que ele fazia levava um terço“, esbravejou.

Sem citar onde e nem apresentar documentos, Timóteo Brito falou que João Bosco teria montado uma quadrilha na gestão passada, lesando o município de Teixeira de Freitas. Sobre o cancelamento do contrato com a Provida, que vinha gerindo a saúde do município desde o mandato anterior, Brito relatou que o instituto não vinha cumprindo com as obrigações contratuais e por isso, teve que optar pelo cancelamento. Especialistas ouvidos pelo Teixeira News, dizem que esse cancelamento contratual pode agravar ainda mais a saúde do município de Teixeira de Freitas.

No total seriam cerca de 400 servidores que devem ser demitidos e como reza a nova Lei da Terceirização, caso a Provida não cumpra com as obrigações trabalhistas, as reclamações judiciais podem ser todas direcionadas à Prefeitura de Teixeira de Freitas.

E no fim da tarde desta mesma terça-feira, dia 4, João Bosco usou o seu perfil pessoal no Facebook e apesar de não ter respondido diretamente as acusações do atual prefeito, alfinetou ao ressaltar programas idealizados e colocados em prática durante o seu mandato em Teixeira de Freitas. “O Facebook me trouxe uma lembrança que me emocionou: há três anos lançamos o Programa Melhor Em Casa. Aprendi em minha caminhada que a vida vai além de quatro paredes, e que a política, nascida das lutas do povo, é o caminho para garantir direitos e transformar para melhor a vida de quem mais precisa. Desejo que cada teixeirense continue a ser tratado com o mesmo respeito, carinho e cuidado, e que os programas, os 42 postos de saúde, entre construções e reformas, assim como a UPA e o Centro de Reabilitação que construí no meu governo sejam utilizados para cuidar bem das pessoas”.

No final da postagem, Bosco replicou uma notícia da época de sua gestão, onde além das informações, ele aparece numa foto ao lado do ex-secretário Eujácio Dantas e toda a equipe do “Melhor em Casa”, programa de atendimento aos pacientes acamados, feito em suas próprias residências. O programa teria sido extinto pela atual administração. (Por Ronildo Brito)