Após suposto affair, William Bonner deleta fotos da família das redes sociais

Após rumores de que teria passado o feriado junto com a nova affair, a fisioterapeuta Natasha Dantas, o apresentador William Bonner excluiu todas as fotos em que aparecia com a família e parou de seguir todas as pessoas da conta do Twitter e do Instagram.

Segundo a coluna de Keila Jimenez, do portal R7, desta terça-feira, 25, amigos aconselharam Bonner a assumir o relacionamento publicamente.

Ainda de acordo com Keila, Natasha também decidiu bloquear suas redes sociais. A intenção da médica é preservar tanto a vida pessoal como a família e os amigos. (Da redação TN)