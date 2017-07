Apostadores de bolão em Feira de Santana ganham prêmio de R$ 5,187 milhões da Dupla Sena

Uma aposta feita por cinco apostadores em um bolão na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, ganhou o prêmio de R$ 5.187.193,55 da Dupla Sena.

Eles acertaram os seis números do primeiro sorteio do concurso 1.669, realizado na terça-feira (18). De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada participante receberá mais de R$ 1 milhão.

A aposta foi registrada na Fada Lotérica, localizada na Avenida João Durval Carneiro, nº 3148. Os números sorteados foram 02, 22, 25, 33, 45 e 50.

Ainda no primeiro sorteio, 43 apostas acertaram cinco números e ganharão R$ 2.130,87. Com quatro acertos, 1.563 apostas receberão o valor de R$ 66,99. Outras 27.983 apostas acertaram três números e vão receber R$ 1,87.

Não houve acertadores de seis números no segundo sorteio do concurso. O prêmio de R$ 100.789,93 ficou acumulado para a sena do primeiro sorteio do próximo concurso.

Na segunda faixa de premiação do segundo sorteio, com cinco acertos, 20 apostas receberão R$ 4.123,23. Outras 1.556 apostas acertaram quatro números e levarão R$ 67,29, ainda no segundo sorteio. Com três acertos, 28.028 apostas vão receber o prêmio de R$ 1,86. Os números sorteados foram 11, 13, 17, 23, 31 e 45.

O próximo sorteio da Dupla Sena será realizado nesta quinta-feira (20), às 20h (horário de Brasília), na cidade de Atibaia (SP). O concurso 1.670 pode pagar R$ 250 mil para quem acertar os seis números do primeiro sorteio. Na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar e cada bilhete concorre em dois sorteios por concurso.