App colaborativo estima nota no Enem logo após a prova

Os alunos saem do Enem ansiosos: a prova, realizada em novembro, tem os resultados divulgados só no ano seguinte. Como o método de correção dá peso diferente às questões, fica impossível prever a própria nota. Desde 2015, o app Quero Minha Nota! reúne as respostas de milhares de candidatos para, logo após a prova, estimar as notas nas quatro áreas do conhecimento.

Em 2016, mais de 400 mil alunos conferiram a estimativa de nota na TRI (metodologia de correção adotada pelo Inep/MEC), separada por área do conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática). O app foi o mais baixado em Educação durante o Enem 2016 estará disponível gratuitamente para Android e iOS a partir de 5 de novembro, primeiro dia de provas do Enem.

Ao contrário do que pensam alguns alunos e professores, as notas do Enem não vão de 0 a 1000 e não podem ser calculadas a partir da soma de acertos no gabarito. A correção considera a dificuldade das questões, o que abre margem para que dois alunos com o mesmo número de acertos tenham notas completamente diferentes, a depender de quais questões acertaram e erraram.

O app também calcula as chances de entrada em milhares de cursos de universidades públicas de todo o país. Hoje, a nota no Enem é a maior porta de entrada do ensino superior brasileiro. Em janeiro, por meio do SiSU, 2,5 milhões de candidatos disputaram 238 mil vagas em universidades. Nos últimos anos, universidades particulares também têm utilizado a nota no Enem para selecionar candidatos.

“Quanto mais estudantes baixarem o aplicativo, mais precisa será a nota calculada. A partir de um certo número, a projeção fica bastante próxima dos resultados oficiais, que só sairão no ano que vem”, explica Ricardo Madeira, professor da FEA/USP e sócio da Tuneduc, empresa de tecnologia educacional responsável pelo desenvolvimento do app. “Além de diminuir a ansiedade dos candidatos, nós usamos os dados gerados para criar indicadores relevantes para escolas públicas e privadas melhorarem a aprendizagem”.