Apresentado à imprensa acusado de matar cabeleireiro teixeirense Welinton de Souza Barbosa, de 22 anos, (de laranja) e André Jânio de Souza, de 24 anos

A Polícia Civil apresentou na manhã desta terça-feira (21) os participantes da tentativa de homicídio contra o investigador de polícia Roberto Avelino e também da morte do cabeleireiro Wamevo Santos. O policial foi baleado na tarde de segunda-feira (20), na Serra-ES., enquanto atuava na investigação de outro crime.

Foram presos Welinton de Souza Barbosa, de 22 anos e André Jânio de Souza, de 24 anos. Além disso, estão foragidos os irmão gêmeos Douglas Coutinho da Silva e Danilo Coutinho da Silva, de 18 anos.

De acordo com a polícia, Welinton de Souza Barbosa é o autor do disparo que matou o cabeleireiro baiano Wamevo Santos Cardoso no último dia 15, em Manguinhos, e também assaltou um casal no dia 11, em Carapebus.

As prisões foram realizadas por policiais da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, sob coordenação do delegado titular Jordano Leite e do delegado Fabiano Rosa. Welinton de Souza Barbosa vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio; latrocínio e roubo majorado. Os outros três vão responder por tentativa de homicídio. Todos os detidos serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Policial baleado

Segundo a Polícia Civil, o investigador Roberto Nunes Avelino, 57 anos, e um colega buscavam informações sobre os autores do latrocínio (roubo seguido de morte) do cabeleiro Wamevo Santos Cardoso, ocorrido no último dia 16, em Manguinhos.

O tiroteio aconteceu quando os policiais entraram na Rua Rouxinol. “Os dois estavam em uma viatura descaracterizada quando se depararam com um grupo de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas. Houve troca de tiros e um dos disparos atingiu o nosso policial”, contou o delegado-chefe da Divisão de Segurança Patrimonial (DSP), Jordano Bruno Leite.

A viatura, um Astra de cor preta, foi atingida por dois disparos no para-brisa. Avelino, como é conhecido na corporação, estava no carona do veículo. Ele e o colega saíram da viatura e revidaram os disparos. Um dos bandidos também foi baleado, mas conseguiu fugir.

Avelino foi ferido por um tiro no peito, que perfurou o pulmão e também atingiu o coração. O outro policial civil, que não se feriu, colocou o investigador na viatura e o levou para o Hospital Jayme Santos Neves.

Ao dar entrada no hospital, o policial sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu reanimar Avelino. Em seguida, ele foi levado para o centro cirúrgico. Até a noite desta segunda-feira (20), o estado de saúde dele era considerado grave, segundo amigos. (Informações: A Gazeta)