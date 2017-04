Artigo: Pestalozzi de Teixeira de Freitas realiza I Semana Literária 2017

Por: Marielza de A. Amaral Caires –

Professora e Oficineira de Leitura

“O direito a leitura deve ser expandido a todo cidadão, já que ele agrega, informa e inclui”.

Toda pessoa com deficiência tem o direito, a possibilidade e a capacidade de trocar experiências, aprender e interagir com a sociedade e os demais indivíduos. Porém, diversos estudos e propostas de inclusão são fundamentadas em metodologias que priorizam e destacam as limitações apresentadas pela pessoa com deficiência, delimitando seu aprendizado e crescimento.

Com a proposta de repensar e reformular metodologias desgastadas e que desvalorizem as habilidades e capacidades da pessoa com deficiência, é que a Associação Pestalozzi desenvolve um projeto voltado para a Literatura, incentivando e propagando o hábito pela leitura, que é denominado: Viagem à Leitura.

O ato de ler proporciona que um novo mundo de possibilidades seja descoberto, ampliando o conhecimento do leitor, transformando-o em agente modificador com capacidade de compreender, agir e alterar o meio em que vive.

A leitura estimula os sistemas sensoriais os quais permitem que os indivíduos percebam e reconheçam os diferentes acontecimentos ao seu redor. Para a efetivação da leitura, o leitor passa pelos atos de ler, ouvir, falar e sentir, contribuindo, desta forma, para o crescimento sensorial, cognitivo, físico e emocional da pessoa com deficiência.

Diante dessa proposta, e de acordo com o planejamento educacional, nos dias 19 e 20 deste mês de abril, foi realizada a I Semana Literária da Pestalozzi, que é uma das linhas de ações desenvolvidas no projeto citado acima, que tem por objetivo principal incentivar o gosto pela leitura.

Tendo em vista programação que foi realizada, pensamos numa forma lúdica de aumentar o vínculo com as famílias, sendo confeccionadas pelas mães do projeto Tecendo Cidadania, várias sacolinhas de tecido, denominadas: Sacolas Viajantes, onde os atendidos, a cada semana levarão para casa essas sacolinhas com livros para compartilhar a leitura com seus familiares, modificando assim seus hábitos de convivência.

A prioridade dessa proposta foi apresentar os livros para todos os atendidos, e dizer que todos devem ter acesso, independente de classe social. Durante os dois dias, tivemos a participação de escritores locais e representantes da Academia Teixeirense de Letras – ATL, animadores do TEMAT e contadores de histórias. Foram momentos de grande aprendizado e satisfação, em ver nossos atendidos tão alegres e envolvidos com a proposta. O amor sempre em primeiro lugar.

