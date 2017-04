Às vésperas do aniversário da cidade, alunos do Ensino Fundamental II vão ao Memorial Histórico de Teixeira de Freitas

Foi acreditando que o conhecimento aos alunos deve ser levado para fora do espaço da sala de aula e de suas quatro paredes, que a Escola Municipal São Lourenço, levou seus alunos do Ensino Fundamental II para conhecerem o Memorial de Teixeira de Freitas, na Câmara de Vereadores. A visita foi realizada nesta última terça (25), e reuniu 33 alunos das 11 turmas do turno vespertino.

Na oportunidade alunos e direção foram recebidos no memorial onde puderam conhecer a história de nossa cidade. Durante a visita também conheceram um pouca da Câmara e de seus departamentos destacando-se a Rádio Câmara que segundo os responsáveis está funcionando em caráter experimental.

Segundo Dhebora Lind, vice-diretora da Escola, a visita ao Memorial foi pensada em função da aproximação do aniversário da cidade (9 de maio). “Iriamos trabalhar alguns textos sobre a história de nossa cidade e com essa idéia concluímos que seria interessante complementar o conhecimento dessas crianças através dessa visitação, onde esperamos que as crianças saiam de lá com um novo olhar em relação a nossa cidade”.

Ao fim da visita, os alunos retornaram para escola onde farão a disseminação do conhecimento, apresentando à sua própria turma o relatório e as fotos de sua visita. Marcado ainda para próxima semana, a exibição do documentário histórico da cidade, trazido por representantes do Memorial, mostrará um pouco do desenvolvimento e cultura de nossa história. Devendo ser exibido no auditório da própria escola, deverá atingir cerca de 400 alunos das 11 turmas do turno vespertino. (Da redação TN)