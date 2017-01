Assaltante morre baleado pela polícia após roubar ônibus no ES

Um roubo a ônibus terminou com a morte de um dos bandidos na tarde desta quarta-feira (18), na zona rural de Sooretama, no norte do Espírito Santo. Um dos três acusados resistiu à abordagem policial, apontou uma arma de fogo para os militares e foi baleado, vindo a morrer no local.

O assalto aconteceu na estrada de acesso à localidade de Patrimônio da Lagoa. Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que três indivíduos tinham roubado R$ 230 da empresa e vários celulares de passageiros.

Durante as buscas na região, dois militares se depararam com os três suspeitos embarcando em um táxi. No momento da abordagem, dois se renderam, colocando as mãos na cabeça e deitando-se no chão.

No entanto, o terceiro suspeito, identificado como Adeilson Batista Ramos, de 24 anos, não obedeceu à ordem dos policiais. Ele saiu correndo, sacou uma arma da cintura e apontou em direção aos militares, que revidaram.

De acordo com o boletim policial, Adeilson foi atingido por um disparo no tórax e morreu no local. A arma usada contra os policiais foi encontrada a 1,60 metro do suspeito e estava sem munição. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

Com os dois detidos foram encontrados seis celulares, uma aliança de prata, R$ 183, três óculos de sol, um revólver calibre 32 e duas mochilas com roupas usadas pelos acusados no assalto. A PM informou que as roupas foram substituídas para dificultar a identificação deles.

Os dois detidos foram conduzidos com o material apreendido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil, Maycon da Silva Rodrigues, 18, e Inglaciomir Ramos da Cruz, 21, foram autuados por roubo e encaminhados ao presídio. (Informações: A Gazeta)