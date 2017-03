Assalto que terminou com a morte de cabeleireiro teixeirense aconteceu no Bairro Manguinhos, na Serra-ES

Conforme levantamentos feitos pelo Jornal A Gazeta, o empresário e cabeleireiro conhecido com Wamevo Hair, de Teixeira de Freitas, morreu após ser alvo de uma tentativa de assalto em Manguinhos, na Serra, cidade da Região Metropolitana de Vitória-ES., crime ocorrido na tarde desta quarta-feira (15).

Como já havia informado o Teixeira News, Wamevo e a esposa estavam no Espírito Santo participando de cursos na área de beleza e estética.Por volta das 15h, o carro em que estavam foi abordado por um assaltante armado. Durante o anúncio do assalto, Wamevo ainda teria saído do veículo, mas ainda por motivos que estão sendo investigados, foi atingido por dois tiros. O empresário chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu e morreu.

Comoção nas redes sociais

Na página do Consulado FlaTexas Adat, torcida organizada do Flamengo na qual Wamevo era sócio torcedor em Teixeira de Freitas, há uma comunicado sobre a morte dele. “O consulado Flatexas Adat vem por meio deste veiculo informar com muita tristeza e dor o falecimento do nosso amigo e integrante da Torcida Wamevo Hair Stylling. Estamos todos de luto e lamentamos esse fato horrível que aconteceu, repudiamos qualquer ato de violência. Desde já desejamos que Deus conforte o coração de toda família e dê forças aos mesmos para seguir em frente. Saibam que Deus é o caminho e refúgio. Nunca desampara seus filhos”, postou no Facebook nesta quarta-feira (15).

Na última segunda-feira (13), Wamevo postou na sua página pessoal uma foto com amigos em Manguinhos, na Serra. Nos comentários da imagem, conhecidos falaram da saudade que irão sentir do cabeleireiro e da tristeza pelo falecimento dele.

O conhecido Wamevo Hair era dono do Centro Estético Wamevo Hair Stillyng, com sede à Rua Joaquim Nabuco, n°26, no centro de Teixeira de Freitas. A família ainda não informou o local do velório, bem como o horário do enterro. (Da redação TN)