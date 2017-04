Assembleia delibera que os policiais civis irão aderir às manifestações da Greve Geral de 28 de abril

A Assembleia realizada pelos servidores da Polícia Civil da Bahia, na manhã desta terça-feira(11), deliberou que a categoria vai participar das manifestações da Greve Geral,marcada para 28 de abril, em protesto à PEC 287 da Reforma da Previdência que pretende retirar o direito da Aposentadoria Especial dos policiais, à proibição pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de realizar greves e paralisações,aprovada nesta semana, e a Reforma Trabalhista defendidas pelo Governo de Michel Temer. A categoria vai distribuir faixas na delegacias de todo o Estado, mobilizar todas as unidades da Polícia e vai estar presente nos atos políticos da região do Iguatemi e dos municípios do interior baiano. A assembleia ocorreu na Associação dos Funcionários Públicos (AFPBA), localizada na Carlos Gomes. Na ocasião, os policiais civis vão denunciar a ausência de retorno do Governador Rui Costa em relação ao Ante-Projeto que foi entregue a SAEB, em outubro de 2016, e que tem como principal reivindicação a Reestruturação Salarial de todas as carreiras.

Para o Presidente do SINDPOC, Marcos Maurício, a decisão dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de proibir o direito de greve da Polícia Civil, possui um caráter político e não jurídico pois contradiz a própria Constituição Federal Brasileira. “A nossa Constituição prevê que as Forças Armadas não podem promover greves. Mas as Polícias Civil e Militar tem a autorização jurídica para fazê-las. Nós não vamos recuar! Vamos fazer diversas mobilizações em substituição às paralisações!”, garantiu Marcos Maurício.